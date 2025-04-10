﻿В Десногорске завершился 2-й этап масштабного фестиваля по баскетболу 3х3, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 80-летию атомной промышленности и Дню космонавтики





Атомная отрасль России вносит свой вклад в популяризацию и развитие нового олимпийского вида спорта

Во втором туре Первенства Смоленской области, посвященного Дню космонавтики, лидерство на паркете ФОК «Десна» в течение двух соревновательных дней отстаивали 28 детских и юношеских команд из школ Десногорска. На открытии соревнований юных баскетболистов приветствовали первый заместитель главы города Злата Бриллиантова, советник директора Смоленской АЭС Эдуард Сеновоз, председатель городского совета ветеранов Сергей Кузьмин. Они пожелали игрокам удачи, неугасаемой мотивации к победе и в полной мере проявить мастерство владения оранжевым мячом.

«Уверен, что все ребята, собравшиеся в этом зале, служат примером для своих ровесников, — отметил Эдуард Сеновоз. — Надеюсь, что такие турниры станут традиционными, и количество команд — участников будет только расти».

В баскетбольном противостоянии сошлись и начинающие, и более опытные спортсмены в двух возрастных категориях: в возрасте до 15 лет и 16-17 лет. По итогам сыгранных матчей уверенную победу среди девушек одержали команда «Первые» (школа №4) и команда «Венера» (школа №3), среди юношей — команда «Атом» (школа №2) и «Победа» (школа №1).

«Занимаюсь баскетболом пятый год, увлеклась этим спортом, глядя на успехи старшей сестры Дарьи Дробковой. Она играла за сборную Десногорска, а сейчас выступает за баскетбольный клуб «Черные медведи» в Санкт-Петербурге. Наша команда «Атом» также показывает достойные результаты на городских и областных соревнованиях. Когда стартовала Школьная лига 3х3, с одноклассницами собрали свою команду и начали тренироваться. Очень сильно хотели победить, чтобы побороться за путевку в финал. И сегодня нам это удалось, мы очень рады!» — поделилась впечатлениями капитан команды школы №3 Яна Аниканова.

Как сообщил главный судья соревнований, тренер ЦССТ «Росэнергоатома» Василий Грецов, до финального поединка остается еще один отборочный турнир, который будет приурочен к юбилею Победы. По итогам всех туров набравшие наибольшее количество очков команды поборются за золото на региональном уровне. «Наша главная задача – вырастить здоровое поколение детей, увлеченных физкультурой и спортом, которые будут добиваться успехов в любимом деле. Возможно, кто-то из них в будущем прославит свою малую и большую Родину, как это сделал наш великий земляк Юрий Алексеевич Гагарин », — подчеркнул. он.

Справочно

Первенство Смоленской области проводится в рамках Всероссийских соревнований по баскетболу 3х3 Концерна «Росэнергоатом» «Единая континентальная лига 3х3» — «Школьная лига». Соревнования посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 80-летию атомной промышленности России, а также проходят в рамках областного конкурса «Знаете, каким он парнем был», посвященного памяти первого космонавта Юрия Гагарина.

Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют все больше внимания поддержке различных соревнований, а также мероприятий, направленных на популяризацию спорта среди молодежи, и развитие доступной спортивной инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС