IX Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»

В период с 12 июня по 12 октября 2025 года проводится IX Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» (далее – Фотоконкурс).

Популярность мероприятия, объединяющего фотографов не только из субъектов Российской Федерации, но и всего мира, продолжает расти и с каждым годом Фотоконкурс становится масштабнее.

В Фотоконкурсе могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет.

По результатам Фотоконкурса жюри, в состав которого входят известные в России и мире номинанты и лауреаты профессиональных премий, заслуженные деятели культуры, художники, актеры, фотожурналисты, определит лучшие работы.

Награждение победителей состоится в преддверии празднования Дня народного единства на одной из популярных площадок города Москвы.

Подробная информация размещена на официальном сайте Фотоконкурса www.rucivilization.ru.