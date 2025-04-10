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IX Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»

10.04.2025

В период с 12 июня по 12 октября 2025 года проводится IX Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» (далее – Фотоконкурс).
Популярность мероприятия, объединяющего фотографов не только из субъектов Российской Федерации, но и всего мира, продолжает расти и с каждым годом Фотоконкурс становится масштабнее.
В Фотоконкурсе могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет.
По результатам Фотоконкурса жюри, в состав которого входят известные в России и мире номинанты и лауреаты профессиональных премий, заслуженные деятели культуры, художники, актеры, фотожурналисты, определит лучшие работы.
Награждение победителей состоится в преддверии празднования Дня народного единства на одной из популярных площадок города Москвы.
Подробная информация размещена на официальном сайте Фотоконкурса www.rucivilization.ru.

Опубликовано в категории Анонс

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