Смоленская область присоединилась к Неделе продвижения здорового образа жизни (в честь Всемирного дня здоровья 7 апреля)

Здоровье – бесценное богатство каждого человека и всего общества в целом.

Около 50-55% здоровья человека зависит от образа жизни, 20% приходится на наследственность, 20% – на влияние внешней среды, 10% – на факторы, зависящие от здравоохранения. То есть, ЗОЖ оказывает ведущее влияние на здоровье человека.

В Смоленской области в 2024 году число приверженцев здорового образа жизни (ЗОЖ) составило 5,1% от общего населения региона. Показатель упал во время пандемии и продолжает уменьшаться.

Главные составляющие ЗОЖ – физическая активность, правильное питание и отказ от вредных привычек.

Высокая приверженность ЗОЖ – это следование одновременно пяти правилам:

Потреблять овощи и фрукты ежедневно в количестве не менее 400 граммов. Быть физически активным – не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю. Потреблять не более 5 граммов соли в сутки. Не курить. Не употреблять алкоголь или употреблять его редко в минимальных количествах.

Согласно статистике в Смоленской области растет количество людей с диагнозом «ожирение» как среди детей и подростков, так и среди взрослых. Ежегодный «прирост» составляет 7-10%. Это связано, в первую очередь, с малоподвижным образом жизни и неправильным питанием.

Данные мониторинга: за 11 месяцев 2023 года в Смоленской области в возрасте до 14 лет – 321 ребенок с впервые установленным диагнозом ожирение, в возрасте 15-17 лет – 249 детей. За такой же период в 2024 году количество таких детей до 14 лет составило 417 человек, в 15-17 лет – 278 детей, что на 30% и 12% больше, соответственно. У взрослых старше 18 лет цифры следующие: 2023 год- 3227 человек с ожирением, в 2024 году – 3374 человек, общий прирост –- 5%.

Хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) – причина смертности людей по всему миру. Это сердечно-сосудистые, респираторные, онкологические заболевания и сахарный диабет 2 типа. Они характеризуются длительным течением, требуют постоянного медицинского наблюдения и лечения. Но начинаются все эти болезни с «коллекции факторов риска».

Основные факторы риска в развитии ХНИЗ:

 Немодифицируемые, на которые человек не может повлиять: возраст, пол, наследственность.

 Модифицируемые (управляемые) ФР, на которые мы повлиять можем: курение, нездоровое питание, низкий уровень физической активности, употребления алкоголя, стресс, избыточная масса тела/ожирение, повышенное артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы.

Отсутствие управляемых факторов риска, то есть приверженность ЗОЖ, позволяет снизить смертность от всех причин на 39%.

Для того чтобы поддерживать свое здоровье на высоком уровне нужно следовать простым правилам: