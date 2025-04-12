Профессиональное училище областного УФСИН отметило 60-летие со дня образования

Торжественное награждение педагогов образовательного учреждения состоялось в исправительной колонии № 3, на производственной базе которой оно было создано в 1965 году.

В настоящее время наряду с сафоновским училищем функционируют два его филиала: в колонии поселка Вадино и в исправительном учреждении Рославля.

За все время его существования новую, а зачастую для многих и первую в жизни профессию здесь приобрели тысячи осужденных. Так, к примеру, только в 2024 году обучение по наиболее актуальным специальностям прошли более 800 человек. Они получили «Свидетельства о профессии рабочего» и стали сварщиками, токарями, слесарями, станочниками, поварами, рабочими по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, операторами котельной и другими специалистами.

В текущем году новые знания и полезные навыки в училище и его филиалах приобретают почти 500 осужденных. Для них это один из важнейших этапов в дальнейшей социализации и подготовке к будущей жизни на свободе.

По информации пресс-службы УФСИН России по Смоленской области