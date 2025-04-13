В Сафоновской центральной районной библиотеке состоялось награждение победителей межмуниципального конкурса «Останови огонь»



Работы, представленные на Конкурс, оценивались в следующих номинациях:

1. Художественно-изобразительное творчество (рисунок, плакат, стенгазета, эмблемы ДЮП, МЧС, ВДПО; книжная графика, иллюстрации информационного и познавательного содержания и т.п.).

2. Декоративно-прикладное творчество (работы традиционных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства: сюжетная композиция, аппликация, оригами, коллаж, вышивка, вязание, батик, лоскутное шитье, бисероплетение, выжигание, художественная резьба, керамика, лепка, текстильный дизайн, игрушка, витраж, папье-маше, декупаж, тестопластика, пластилинография и т.п.).

3. Технические виды творчества (моделирование, конструирование, макеты, технические приборы, настольные игры, головоломки, кроссворды и т.п.).

4. Семейное творчество

На Конкурс поступило 415 работ. Участниками конкурса стали ребята от 3 до 16 лет из 45 образовательных организаций Холм-Жирковского, Дорогобужского, Ельнинского и Сафоновского районов.

Решение жюри:

1. Присудить призовые места по следующим возрастным группам и номинациям:

Номинация: Художественно-изобразительное творчество

Возрастная группа: до 7 лет

1 место Калинина Амина 7 лет «Работа пожарных» МБУ ДО «ДДТ» т.о. «Мир увлечений»

1 место Жогина Алёна 6 лет «После тушения пожара» МБУДО «СДХШ им. В.М.Кириллова» гр. «Юный скульптор» г.Сафоново

2 место Феофанова Анна 7 лет «Огнеборцы» МБДОУ д/с №21 «Дюймовочка» г.Сафоново

2 место Станкевич Дмитрий 6лет «С огнём не шути» МБДОУ д/с №21 «Дюймовочка» г.Сафоново

3 место Соломонова Лиза 7лет «Спас котёнка» МБУДО «СДХШ им. В.М. Кириллова» гр. «Юный скульптор» г. Сафоново

3 место Антонова Ирина 3 года «Береги природу» МБДОУ д/с №16 г.Сафоново

3 место Рожкова Мария 6 лет «Берегите лес от огня» МБОУ «Начальная школа-детский сад» г.Сафоново

За мастерство: Векшина Софья 5 лет «Пожарные на страже безопасности» МБДОУ д/с№13 г. Сафоново

За мастерство: Жербаков Никита 7 лет «Пожар в деревне» МБОУ «Холмовская средняя школа имени Героя Советского Союза П.М. Михайлова» пос.Холм-Жирковский Коврига Татьяна Александровна

За мастерство Просенков Алексей 5 лет «Тушение пожара в лесу» МБУДО «СДХШ им. В.М. Кириллова» гр. «Юный скульптор» г.Сафоново Шаповалова Светлана Викторовна

За мастерство Николаев Леонид 6 лет «Пусть каждый знает гражданин – пожарный номер 01» МБОУ «Начальная школа-детский сад» г.Сафоново Кондакова Галина Ивановна

Возрастная группа: 8-10 лет

1 место Мурашкина Кристина 10 лет «Не допускайте пала» МБУ ДО «Станция юных натуралистов» г.Сафоново

2 место Сафроненко Любовь 10 лет «Цена одной спички» МБОУ «Алфёровская ООШ» д.Кононово, Сафоновский МО

2 место Левченкова Анна 9 лет «Пожарный» МБУДО «СДХШ им. В.М. Кириллова» гр. «Юный скульптор» г.Сафоново

3 место Капусник Варвара 9 лет «Происшествие» МБУДО «СДХШ им. В.М. Кириллова» г.Сафоново

3 место Нестеров Кирилл 9 лет «Пожарный» МБОУ «СОШ №7» г.Сафоново

За мастерство: Желудева Ксения 8 лет «Ангел, спасающий жизнь» МБУ ДО «Дорогобужский ДДТ» г.Дорогобуж

За мастерство: Жербакова Ева 8 лет «Береги природу от пожара» МБОУ «Холмовская средняя школа имени Героя Советского Союза П.М. Михайлова» пос.Холм-Жирковский

Возрастная группа: 11-14 лет

1 место Торбова София 14 лет «Хомячки в беде» МБУДО «СДХШ им. В.М. Кириллова» г.Сафоново

1 место Филатова Владислава 12 лет «Пожар на дороге» МБУДО «СДХШ им. В.М. Кириллова» г.Сафоново

2 место Кизунова София 12 лет «Пожар в жилом доме» МБОУ ОК Ельнинская СШ №2 им. К.И. Ракутина г.Ельня

2 место Крекер Анастасия 13 лет «Дисгармония» МБУДО «СДХШ им. В.М. Кириллова» г.Сафоново

2 место Иванова Анастасия 12 лет «Спасение» МБОУ ОК Ельнинская СШ №2 им. К.И. Ракутина г.Ельня

3 место Ковч Варвара 12 лет «Пожар- это страшно!» МБОУ Верхнеднепровская СОШ №3 пгт.Верхнеднепровский

3 место Клюева Елизавета 13 лет «Страдание природы от пожара» МБУДО «СДХШ им. В.М. Кириллова» г.Сафоново

За мастерство: Овчинникова Алиса 12 лет «Одна спичка – большая беда» МБОУ Верхнеднепровская СОШ №3

Возрастная группа: 15-18 лет

1 место Сафроненко Надежда 15 лет «Преодолевая огонь» МБОУ «Алфёровская ООШ» д.Кононово, Сафоновский МО

2 место Лукьянова Дарья 15 лет «Жизнь чужая дороже собственной» МБОУ ОК Ельнинская СШ №2 им. К.И. Ракутина г.Ельня

3 место Лой Анна 18 лет «Правила пожарной безопасности» МБОУ «Тупиковская СШ» ст.Владимирский Тупик, Холм-Жирковский район

Номинация: Декоративно-прикладное творчество

Возрастная группа: до 7 лет

1 место Юлдошева Малика 7 лет «Дом зверей спасём мы вместе» МБОУ «Алфёровская ООШ» Сафоновский МО

1 место Лескова Александра 5 лет «Отважная работа» МБДОУ д/с№23 «Колобок» г.Сафоново

2 место Ширинкина Мария 7 лет «Рискуя жизнью» МБУ ДО «Холм-Жирковский ДТДЮ» пгт.Холм-Жирковский, Холм-Жирковский МО

2 Бордюков Роман 5 лет «Героическая профессия» МБДОУ д/с№23 «Колобок» г.Сафоново Иваныгина Ирина Петровна

3 место Селезнёва Лада 6 лет «Пожарное дело – дело крепких парней» МБДОУ д/с№20 г.Сафоново

3 место Шевлякова Анастасия 4 года «Загорелся кошкин дом» МБДОУ д/с «Колокольчик» пгт.Верхнеднепровский, Дорогобужский МО

За мастерство: Афанасьева Таисия 6 лет «Спасибо пожарным за отвагу!» МБДОУ «начальная школа-детский сад» г.Сафоново

За мастерство: Стёпкин Александр 5 лет «Пожарные спешат на помощь» МБДОУ д/с «Ёжик» ст.Игоревская, Холм-Жирковский МО

За мастерство: Соломонова Василиса 6 лет «Не шути с огнём» МБДОУ д/с№14 г.Сафоново

Возрастная группа: 8-10 лет

1 место Талочкина Милана 10 лет «Пожарный спасает лес от огня» МБУ ДО «ДДТ» г.Сафоново

1 место Жукова Полина 9 лет «Тушение лесного пожара» МБУ ДО Дорогобужский ДДТ т.о. «Чудесная мастерская»

2 место Яровикова Елизавета 8 лет «Смелые, отважные – это вы, пожарные» МБУ ДО «ДДТ» г.Сафоново т.о. «Глиняная игрушка»

2 место Ивашкова Злата 10 лет «Неуправляемая стихия» МБОУ Дорогобужская СОШ №1 г.Дорогобуж

3 место Еврасов Михаил 9 лет «Останови огонь» МБОУ «СОШ №7» г.Сафоново

3 место Морош Полина 8 лет «Спички не игрушка!» МБОУ «СОШ №7» г.Сафоново

Номинация: Технические виды творчества

Возрастная группа: до 7 лет

1 место Кувшинова Марьяна 4 года «Спасатели, вперёд!» МБДОУ д/с №13 г.Сафоново

1 место Денисов Леонид 5 лет «Стоп, огонь!» МБДОУ д/с№7 г.Сафоново

2 место Пронина Арина 5 лет Лэпбук «пожарная безопасность» МБДОУ д/с №14 г.Сафоново

2 место Григурин Даниил 3 года «Пожар в жилом доме» МБОУ «Начальная школа-детский сад» г.Сафоново

3 место Грищенкова Валерия 5 лет «Мистер Коробочек» МБДОУ д/с №16 г.Сафоново

3 место Афанасьев Иоаким 5 лет «Работа наша такая» МБДОУ д/с «Теремок» пгт.Верхнеднепровский Дорогобужский МО

Мисс спичка: Постников Сергей 5 лет «Спички детям не игрушка» МБДОУ д/с №10 г.Сафоново

Мистер спичка: Метёлкина Василиса 4 года «спички – это опасность» МБДОУ «Улыбка» г.Ельня

За мастерство: Зубарев Илья 7 лет «Огонь – враг!» МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 2 пгт.Верхнеднепровский Дорогобужский МО

Возрастная группа: 8-10 лет

1 место Шпакова Ирина 10 лет «Профессия пожарного опасна и трудна» МБУДО «ДДТ» т.о. «Глиняная игрушка» г.Сафоново

1 место Искандерова Самира 8 лет «Пожарная машина» МБОУ Верхнеднепровская СОШ №2 пгт.Верхнеднепровский

2 место Исакова Евгения 8 лет «Коварный огонь тушите…» МБУДО «ДДТ» т.о. «Глиняная игрушка» г.Сафоново

2 место Терентьева Татьяна 8 лет Будни огненных людей» МБУ ДО «ДДТ» г.Сафоново

2 место Интерактивная игра Крупнов Кирилл 10 лет «Останови огонь» МБОУ Верхнеднепровская СОШ №2» пгт.Верхнеднепровский

3 место Зимин Артём 8 лет «Мы за безопасный мир» МБОУ «СОШ №8» г.Сафоново

3 место Капусник Варвара 9 лет «Пожарный царской России» МБУ ДО «СДХШ им. В.М. Кириллова г.Сафоново

3 место Кушнерёва Алина 9 лет «О чём гласит пожарный щит» МБОУ «Дорогобужская СОШ №1»

3 место Левченкова Анна 9 лет «Работа профессиональных пожарных» МБУ ДО «Центр детского творчества»

т.о. «Мультстудия» г.Сафоново Бурмистрова Светлана Александровна

За мастерство: Антонова Ульяна 9 лет «Героям пожарной охраны…» МБУ ДО «ЦДТ»

т.о. «Золушка» г.Сафоново

За мастерство: Колмыков Савелий 10 лет МБОУ «СОШ №7» г.Сафоново

Возрастная группа: 11-14 лет

2 место Курзанова Дарья 11 лет «Не разводите костры! Берегите лес!» МБУ ДО «ДДТ» г.Сафоново т.о. «Лепные фантазии»

2 место Федотова Елизавета 12 лет «Роль пожарной охраны в годы ВОВ» МБОУ «Агибаловская средняя школа» д.Агибалово, Холм-Жирковский МО

Номинация: Семейное творчество

1 место Шпакова Алина 4 года «Пожар в лесу» МБДОУ д/с№21 г.Сафоново

1 место Комиссарова Виктория 6 лет «Детям об огне» МБДОУ д/с№23 г.Сафоново

1 место Сидорова Мирослава 6 лет «Загорелся кошкин дом» (дом из железа) МБДОУ д/с №14 г.Сафоново

2 место Фролова Елизавета 3 года «…А лисички взяли спички» МБДОУ д/с №16 г.Сафоново

2 место Кузьмин Роман 6 лет «Не гори!» МБДОУ д/с №14 г.Сафоново

3 место Матвеева Виктория 5 лет «Помощь пришла» МБДОУ д/с №21 г.Сафоново

3 место Матвеева Божена 4 года «Спасатель – ангел Хранитель» МБДОУ д/с №10

Участники, не занявшие призовые места, могут скачать и распечатать сертификаты, подтверждающие участие в Конкурсе. Сертификаты размещены на сайте СОО ВДПО http://vdposmolensk.ru, а также в группе Смоленского отделения ВДПО в ВКонтакте https://vk.com/vdposmolensk