Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина

Рабочие будни



На прошлой неделе Василий Анохин посетил предприятие «Альфа Транс Терминал», где реализуется пилотный проект по маркировке ввозимой алкогольной продукции. Компания обладает крупнейшими складами в Центральном федеральном округе, оказывает весь комплекс таможенных и внешнеторговых услуг и за последние годы инвестировало сотни миллионов рублей в развитие инфраструктуры, обеспечивая регион новыми рабочими местами.

«Предприятие не останавливается на достигнутом и постоянно расширяет ассортимент маркируемых импортных товаров. Это достойный пример компании, которая максимально вкладывается в свое развитие и активно участвует в выполнении важных государственных задач», — прокомментировал губернатор.

В среду Василий Анохин встретился с командой регионального Центра поддержки экспорта. В прошлом году она во второй раз подтвердила звание лучшей в стране. Плановый показатель эффективности перевыполнен более чем в 3 раза – 1250 смоленских компаний получили свыше 2-х тысяч профильных услуг и объем поддержанного экспорта вырос с 57 млн до 108 млн долларов США. С помощью регионального правительства Центр и дальше будет расширять спектр услуг, продвигая товары предприятий региона на международные рынки.

А на встрече с руководителем Смоленской торгово-промышленной палаты Владимиром Архипенковым стороны договорились усилить взаимодействие делового объединения и Правительства региона в развитии партнерских отношений с зарубежными компаниями и продвижении смоленских брендов на международных рынках. Особое внимание в совместной работе будет уделено направлению бизнес-образования, так как это стимулирует деловую активность смолян.

С новосельем!



В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая реализуется по поручению Президента Владимира Путина, в Дорогобуже построен новый многоквартирный дом.

Всего здесь 64 квартиры, 40 из которых — служебное жилье для сотрудников местных предприятий и социальных учреждений, которые заключили договор найма на период работы. После 5 лет проживания они могут выкупить квартиру по цене, не превышающей 10% от ее стоимости, через 10 лет — всего за 1%. Благодаря этому, врачи, учителя, тренеры, работники предприятий «Дорогобуж» и «Золотая Нива» и их семьи переедут в новый многоквартирный дом с благоустроенным двором и детской площадкой.

Василий Анохин вручил первым новоселам ключи от 12-ти квартир: «Знаю, насколько важно для каждой семьи безопасное и комфортное жилье, уютный двор и развитая социальная инфраструктура. Мы заботимся о будущем наших жителей: создаем такие условия, чтобы у молодежи было желание трудиться в наших городах, оставаться здесь жить и растить детей. Это позволит им реализовать свой потенциал и, конечно, участвовать в развитии своего региона.

По инициативе регионального правительства с прошлого года началось активное строительство жилья в центрах муниципальных округов. Уже возведены многоквартирные и частные дома в Сафонове, Рудне и Глинке. В ближайшее время строители начнут работать в Починке, Рудне, Хиславичах и Угре.

Также в ходе рабочей поездки в Дорогобуж Василий Анохин встретился с семьями участников специальной военной операции и представителями местной ветеранской организации.

В неформальной обстановке говорили о важных темах: медицинской и социальной реабилитации участников специальной военной операции, их возможностях для занятий физической культурой и спортом. «Мы создаем условия, чтобы наши защитники могли реализовать себя и на гражданской службе. По поручению Президента Владимира Владимировича Путина начали реализацию программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Это аналог федерального проекта «Время героев», направленный на подготовку управленцев из числа участников СВО. Кроме того, региональные и местные власти готовы оказывать помощь тем, кто желает начать свое дело», — отметил губернатор.

Содействовать в реабилитации бойцов СВО готовы и ветеранские организации. Обсудили и их участие в этой важной работе. «Ветераны, прошедшие подобный путь, могут вместе с родными стать надежным плечом для наших ребят».

Ещё одна тема встречи – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Василий Анохин поблагодарил их за активную позицию, особенно за работу с молодежью: «Очень важно поддерживать непрерывную связь поколений — благодаря этому мы сохраняем историческую память о великом подвиге наших предков».

В соответствии с договоренностями



Василий Анохин и генеральный директор Минского автомобильного завода Валерий Иванкович подписали «дорожную карту» по созданию в Смоленской области Центра сервисного обслуживания техники МАЗ. В ближайшее время будет определен земельный участок под будущий сервисно-производственный центр и начнется разработка проектно-сметной документации.

«Правительство области окажет всестороннюю поддержку в создании нового совместного предприятия. Техника МАЗ пользуется высоким спросом в нашей стране. Уверен, что создание центра по ее обслуживанию станет мощным стимулом для развития экономики региона, позволит создать новые рабочие места и будет способствовать повышению благополучия наших жителей», — прокомментировал губернатор.

Создание сервисного центра МАЗ в Смоленской области было поддержано на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в прошлом году.

Главное — профилактика



С начала года почти 13 тысяч смолян из отдаленных и небольших сел прошли обследование и получили рекомендации врачей. К ним приезжали мобильные комплексы с современным оборудованием для проведения диагностики и медицинских процедур. Они позволяют пройти осмотр докторов, флюорографию и маммографию, сделать УЗИ, кардиограмму и другие обследования.

В этом году передвижные комплексы уже совершили почти 350 выездов. До конца года в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» будет организовано еще 1,5 тысяч выездов мобильных бригад.

«Это часть большой комплексной работы. Для развития и совершенствования системы здравоохранения в регионе продолжаем ремонт и строительство медучреждений, ФАПов, закупаем специальную технику и оборудование, занимаемся подготовкой врачей и младших медицинских работников. Забота о здоровье смолян остается нашим главным приоритетом», — отметил Василий Анохин.

Модернизация продолжается



Новое модульное приемное отделение больницы «Красный крест» построят в Смоленске. В нем пациентам с неотложными состояниями сразу же при поступлении на госпитализацию будет оказываться экстренная медицинская помощь. Модернизация учреждения стала возможной благодаря решению Председателя Правительства России Михаила Мишустина выделить региону более 552 млн рублей из федерального бюджета.

«Врачи и медсестры «Красного креста» ежедневно спасают десятки жизней, теперь эта работа выйдет на новый уровень. Приемное отделение будет оснащено всем необходимым оборудованием, чтобы оказывать помощь можно было прямо на месте. Учреждение будет модернизировано по федеральному проекту «Совершенствование экстренной медицинской помощи» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», — подчеркнул губернатор.

Напомним, в прошлом году был завершен масштабный капитальный ремонт «Красного креста», в результате которого здания медицинского комплекса практически полностью обновились. Проект также реализовывался по поручению Председателя Правительства России.

Татьяна Напреева