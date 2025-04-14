На Смоленщине усиливают развитие системы патриотического воспитания



В каждом учебном заведении региона будет закреплён координатор по патриотическому воспитанию. Это направление работы губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил с главами муниципальных округов, руководителями школ, колледжей и техникумов.

«Координаторы из числа педагогов будут выстраивать взаимодействие с патриотическими организациями, оказывать поддержку участникам СВО и ветеранам в проведении «Уроков мужества» и реализации других просветительских проектов», – отметил глава региона в своём телеграм-канале.

К этой работе присоединится и молодёжь, среди которой много волонтёров и активистов общественных движений – «Движение Первых», «Юнармия» и других. Также содействие в работе окажет региональный фонд «Защитники Отечества».

«Сегодня особенно возрастает значимость правильного исторического осмысления прошлого и настоящего. Нужно помогать детям анализировать события минувших эпох и современные события. Юные смоляне должны знать защитников Отечества – Героев Советского Союза, России, специальной военной операции. Важна именно содержательная работа для выстраивания диалога с детьми и молодёжью, именно поэтому объединяем усилия», – подчеркнул губернатор.

Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората Смоленского государственного университета

Развитие системы патриотического воспитания на Смоленщине — это важный шаг в формировании у молодёжи ценностных ориентиров, основанных на уважении к истории и героическим традициям нашей страны. Инициатива губернатора Василия Анохина о закреплении координаторов по патриотическому воспитанию в учебных заведениях позволит сделать эту работу более системной и содержательной.

Смоленская область имеет богатую военную историю, и важно, чтобы подрастающее поколение знало имена Героев Советского Союза, России и участников специальной военной операции. В этом контексте ключевую роль играют «Уроки мужества», поддержка ветеранов и взаимодействие с патриотическими организациями, такими как «Движение Первых» и «Юнармия». Примером подобной работы стало проведение в СмолГУ форума «Русский мир против нацизма», в рамках которого обсуждались вопросы патриотического воспитания и сохранения исторической правды.

Важно, чтобы эта деятельность не сводилась к формальным мероприятиям, а давала молодёжи возможность активно участвовать в общественно значимых инициативах. Работа регионального фонда «Защитники Отечества» и поддержка со стороны педагогов и наставников помогут создать эффективную модель патриотического воспитания, которая будет способствовать воспитанию поколения, гордящегося своей страной и готового защищать её интересы.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Система патриотического воспитания была отлично выстроена в советской системе образования, где патриотическое мировоззрение активно формировалось у подрастающего поколения в октябрятском и пионерском движении, а в более старшем возрасте и в комсомоле. В дружинах и дворцах пионеров создавались клубы интернациональной дружбы, проводились встречи с ветеранами боевых действий, проводились патриотические экспедиции, изучались патриотические песни, работали школьные музеи боевой славы, создавались ученические производственные бригады, которые по сути готовили школьников к участию в социалистическом соревновании за право быть передовиками производства.

После распада СССР советская система патриотического воспитания в школах была свёрнута; тем не менее, патриотическое воспитание осуществлялось через функционирование школьных музеев, посещение школьниками памятных мероприятий, проведение тематических встреч, изучение ими произведений литературы, участие в общественно-полезной деятельности (в том числе работу на пришкольных территориях). Однако патриотическая работа в школах, конечно, перестала носить комплексный характер.

В последнее время патриотическая работа в школах, несомненно, усилилась. По аналогии с пионерским движением создано Движение первых. В школы возвращается система начальной военной подготовки, поскольку знаний, которые школьники ранее получали в рамках курса ОБЖ, в современных условиях недостаточно. Хотя и знания в области безопасности жизнедеятельности, например, навики обращения с противогазом, для нового поколения могут оказаться критически важными. Нельзя исключить возможность применения против России на каком-то этапе и химического оружия, и такие навыки могут спасти жизнь. В 2015 году создано военно-патриотическое движение Юнармия. В школьный курс введены Разговоры о важном, на которых обсуждаются важные для жизни страны вопросы.

По инициативе Президента в школах учреждена должность советника директора по воспитанию для координации взаимодействия с общественными организациями, в том числе с детскими и патриотическими организациями. Теперь на уровне Смоленской области в каждом учебном заведении будет закреплён координатор по патриотическому воспитанию. Педагоги, ставшие такими координаторами, будут, в том числе оказывать поддержку участникам СВО и ветеранам в проведении «Уроков мужества» и реализации других просветительских проектов. Следует отметить, что если в школах уже введена должность советника директора по воспитанию , то в техникумах и колледжах отсутствовало должностное лицо, в ведении которого было патриотическое воспитание. При этом роль техникумов и колледжей в настоящее время возрастает; с учётом роста привлекательности рабочих профессий всё больше выпускников школ после 9 класса отдают предпочтение учёбе в колледжах и техникумах, и ниша патриотического воспитания там обязательно должна быть заполнена. В то же время пока до конца не ясно, как будут разграничиваться в школах полномочия советников директоров по воспитанию и координаторов по патриотическому воспитанию. Возможно, в каких-то школах один и тот же педагог будет совмещать эти два направления работы, а где-то координаторы по патриотическому воспитанию будут делать больший акцент на работу Юнармии и работу, связанную с СВО.

Очень важно, что обучающиеся знали имена и биографию, подвиги своих достойных выпускников, в том числе Героев России и кавалеров орденов, которые могли получить эти награды как в ходе СВО, так и, например, в период войны в Афганистане и в ходе военных кампаний в Чечне. Знание личных примеров мужества и патриотизма тех, кто раньше учился в их школе или колледже, поможет сформировать у подрастающего поколения патриотические чувства. Следует, впрочем, отметить, что патриотизм лучше формируется у молодёжи и юношества, когда высокие идеалы подкрепляются реальным торжеством в обществе идей социальной справедливости, солидарности, сплочённости, возможностями самореализации и улучшения качества жизни. Тогда идеология патриотизма пускает более прочные корни в обществе, в том числе и среди молодого поколения.