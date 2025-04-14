﻿Смоленские атомщики принесли в копилку дивизиона две медали чемпионата AtomSkills-2025





Десятый юбилейный чемпионат профессионального мастерства «AtomSkills-2025» стал особенно значимым событием в год 80-летия российской атомной промышленности

С 31 марта по 4 апреля город Екатеринбург гостеприимно встречал более 2000 участников и экспертов чемпионата из России, Китая, Турции, Египта, Бангладеш, ЮАР, Узбекистана, Беларуси, Индонезии, Индии и Казахстана. В основной и студенческой лигах соревнований рабочих навыков боролись команды 16 дивизионов и предприятий «Росатома», сборные крупных российских и иностранных компаний, а также студенты из 70 профильных учебных заведений.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, выступая со сцены, отметил: «AtomSkills объединяет поколения — школьников и студентов, наставников и учителей, экспертов и начинающих специалистов. Это живая площадка для раскрытия потенциала людей».

Смоленские атомщики выступили в составе сборной команды Электроэнергетического дивизиона «Росатома». Она объединила 245 участников — сотрудников предприятий Концерна «Росэнергоатом». По итогам чемпионата сотрудники Концерна завоевали 35 медалей — 11 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых, побив тем самым собственный рекорд в медальном зачете.

Золотую медаль в копилку команды принесли смоляне Александр Зинюк и Павел Мартынов. Вместе со своим экспертом — представительницей Кольского филиала «Консист-ОС» — Ириной Константиновой они одержали победу в компетенции «Информационная безопасность».

Смоленские атомщики Олег Ариненков и Алексей Архипов демонстрировали свои навыки и профессионализм в компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования РЗА». Они получили высокую оценку и стали серебряными призерами чемпионата.

«Большое спасибо за высокий результат, за смелость и желание профессионально развиваться, приносить пользу родному предприятию. Такие чемпионаты по методике WorldSkills занимают важное место не только в отрасли, а и на уровне страны, так как дают возможность готовить профессиональные кадры для различных высокотехнологичных производств», – подчеркнул директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.

Победители и призёры чемпионата войдут в состав сборной Госкорпорации «Росатом» и представят Россию на национальных и международных соревнованиях по профессиональному мастерству.

Справка:

Правительство РФ и профильные ведомства, в том числе, Госкорпорация «Росатом», уделяют большое внимание социально-экономическому развитию регионов, от которого напрямую зависит благополучие и качество жизни каждой российской семьи. Создание комфортных условий жизни для граждан страны — одна из ключевых задач, обозначенная Президентом России.

Справка:

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала студентов и молодых сотрудников. Росатом и его предприятия участвуют в создании базовых кафедр в российских вузах, реализации стипендиальных программ поддержки, крупных образовательных проектов, организации практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством. Молодые специалисты получают новые полезные навыки, что помогает им в карьерном росте.

AtomSkills — ежегодный отраслевой чемпионат рабочих и инженерных профессий атомной индустрии, который госкорпорация «Росатом» организует с 2016 года. Первый чемпионат проходил в 10 компетенциях при участии около 450 специалистов и экспертов отрасли. Сегодня это один из крупнейших чемпионатов, в 2024 году он проводится по 42 компетенциям и объединяет 2000 участников и экспертов из разных стран. Для профессионального сообщества участие в чемпионате AtomSkills является важным фактором позиционирования специалиста и открывает дополнительные перспективы карьерного роста. В 2023 году чемпионат впервые приобрел международный статус, собрав более 1900 участников из России, Беларуси, Турции, Бангладеш, Узбекистана, Казахстана, Кубы, Боливии, Индии. Соревнования проходили по 40 профессиональным компетенциям. На сегодняшний день это один из крупнейших в мире чемпионатов, объединяющий профессионалов в разных сферах атомной промышленности. Отборы на чемпионат AtomSkills проходят во многих дивизионах Росатома — Машиностроительном, горнорудном и ряде других, а также в опорных вузах Росатома.

Отраслевые чемпионаты мастерства AtomSkills являются инструментом развития профессиональной среды, способствующим обмену знаниями и опытом между представителями поколений, а также объединяющим специалистов, студентов и школьников в единую экосистему подготовки и развития рабочих и инженерных кадров в России. Внедрение новых стандартов профессионального мастерства позволяет «Росатому» и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС