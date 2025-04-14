6 апреля — памятная дата в отечественной истории



6 апреля 1654 года является важной датой в российской истории. В этот день царь Алексей Михайлович подписал жалованную грамоту гетману Богдану Хмельницкому о принятии Области войска Запорожского в российское подданство.

Этот документ фактически означал присоединение части западнорусских земель (Малой России) к Российскому государству, при этом ограничивая самостоятельность гетманской власти. В грамоте впервые в качестве титула русского монарха были использованы слова «всея Великия и Малыя России самодержец», что символизировало расширение территории государства.

На территории, захваченной Польшей и Великим княжеством Литовским, местное русское и православное население подвергалось жестокому национальному и религиозному гнету. Под руководством Богдана Хмельницкого началось масштабное восстание против польской власти

Это историческое решение стало важным этапом в расширении российского государства и освобождении западнорусских земель от польской власти.

Как Россия должна отстаивать историческую правду в нынешних непростых условиях?

Как историческая правда должна отражаться на действиях государства?

Что необходимо предпринять для того, чтобы не допустить переписывания истории и попрания национальной памяти?

Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората Смоленского государственного университета

Историческая правда и защита традиционных ценностей являются краеугольными камнями национальной идентичности России. События 1654 года, когда царь Алексей Михайлович подписал жалованную грамоту о принятии Области войска Запорожского в российское подданство, стали важным шагом в объединении русских земель и освобождении православного населения от иноземного гнета. Сегодня, когда предпринимаются попытки фальсификации истории, особенно важно напоминать о таких вехах и противостоять искажению фактов.

В Смоленске уделяется особое внимание вопросам сохранения исторической памяти и противодействия нацизму. Так, 25 сентября 2023 года в Смоленском государственном университете состоялся Форум по защите традиционных ценностей имени Татьяны Щипковой «Русский мир против нацизма». Мероприятие было приурочено к 81-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков и собрало ведущих ученых, общественных деятелей и представителей духовенства из России и Белоруссии. Участники обсудили необходимость денацификации европейского мышления и укрепления Русского мира путем развития научных, духовных и общественных связей между странами. Ректор СмолГУ Михаил Артеменков подчеркнул, что нацизм, как в прошлом, так и в настоящем, строится на отрицании традиционных христианских ценностей.

Для недопущения переписывания истории и сохранения национальной памяти необходимо продолжать активную просветительскую работу, поддерживать научные исследования и организовывать подобные форумы, способствующие укреплению традиционных ценностей и противодействию фальсификации исторических фактов. Только через системную работу в этом направлении можно обеспечить сохранение исторической правды для будущих поколений.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

События 1654 года, когда Область войска Запорожского была принята в российское подданство, имеют много параллелей с сегодняшним днём. После периода феодальной раздробленности русские земли оказались разделены — часть из них перешла под эгиду Московского государства, а часть оказалась под управлением Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского. После заключения Люблинской унии в 1569 году Королевство Польское и Великое княжество Литовское образовали единое государство — Речь Посполитую. Тем самым часть русских земель оказалась под управлением Польши. Нарушения исходных принципов веротерпимости и начавшийся процесс окатоличивания вызвал неприятие местного русского населения, в том числе казачества, что привело в том числе к восстанию против польской шляхты. Гетман Войска Запорожского Богдан Хмельницкий выступил в роли лидера борьбы против религиозного и социального угнетения со стороны польской шляхты. Земский собор в Москве и царь Алексей Михайлович утвердили прошение Богдана Хмельницкого и обращение Переяславской рады о переходе в российское подданство. Следует отметить, что решение российскому монарху и боярской верхушке далось нелегко и привело к длительной тринадцатилетней войне с Речью Посполитой 1654-1667 годов. По итогам русско-польской войны было заключено Андрусовское перемириек России перешли Смоленск, Дорогобуж, Белая, Невель, Красный, Велиж, Северская земля с Черниговом и Стародубом. Польша признала за Россией право на левобережную Малороссию. Киев временно, на 2 года, переходил России, а Запорожская Сечь переходила под совместное управление России и Польше. На Украине же период 1657-1687 годов («Руина») характеризовался борьбой между различными политическими группами казачества распадом институтов управления, упадком, опустошением, оттоком населения. Стабилизация ситуации произошла только после 1686 года, когда между Россией и Польшей был заключён Вечный мир, согласно которому согласно которому Речь Посполитая отказывалась от протектората над Запорожской Сечью, признавала за Российским царством Левоебережную Украину, Киев, Запорожье, Смоленск и Чернигово-Северскую землю с Черниговом и Стародубом и получала 146 тысяч рублей субсидий на ведение войны с Портой и Крымом, а Россия присоединялась к странам, ведущим войну против Турции. Договор стал основой польско-русского союза против Швеции во время Северной войны и против Османской империи.

И в наше время территория Украины стала ареной противоборства России и Запада. В XVII веке Украина находилась под контролем польской шляхты, осуществлявшей религиозный и социальный гнёт над местным населением, а Россия вмешалась по просьбе казаков и гетмана Богдана Хмельницкого, что привело к длительной войне и внутреннему противоборству на Украине, и ситуация стабилизировалась только после окончательного перехода восточноукраинских земель в Россию. В наши дни после осуществления на Украине националистического, прозападного переворота 2014 года Россия поддержала референдум в Крыму о вхождении в состав России, а позднее, в 2022 году, поддержала обращение Донецкой и Луганской народных республик об их признании и начала специальную военную операцию на Украине. При этом за последние десять лет деятельность партий, выступающих за нормальные отношения с Россией, была на Украине запрещена, использование русского языка ограничено, вещание русскоязычных телеканалов прекращено, православная церковь подвергается преследованиям на государственном уровне. Как и в XVII веке в период Руины, усиление западного влияния на Украине и дискриминация в отношении местного населения привели к военным действиям и вмешательству России, а также к дестабилизации общественных институтов.

В XVII веке после длительной войны в Малороссии было заключено устойчивое перемирие, а внутренний хаос на территории Украины окончательно закончился через 20 лет после него, когда был заключен итоговый мирный договор и основные противоречия были урегулированы. В современных реалиях аналогичный вариант (длительное устойчивое перемирие, фиксирующее итоги военных действий с последующим мирным договором, по итогам которого к России официально отходят территории, население которых лояльно к России) также не исключён. Позиция США и России указывают на то, что стороны могут одобрить такой вариант урегулирования. Местное население Украины (за исключением националистических сил) может также согласиться на такое урегулирование. Вместе с тем, страны Европы в значительной степени выступают за разжигание конфликта, а украинская правящая верхушка не желает на практике вести дело к мирному регулированию. Следует, впрочем, отметить, что в отсутствие американской поддержки украинская власть не сможет сохранять устойчивость. А кроме того, большинство, поддерживающее Зеленского в Верховной Раде, становится всё более хлипким. В конце концов часть депутатов исходя из личных корыстных интересов могут перейти на сторону политических оппонентов Зеленского (например, на сторону Порошенко, заключавшего Минские соглашения, или Тимошенко, достигавшей договорённости по транзиту газа с Россией). Утрата парламентского большинства в Верховной Раде может лишить Зеленского возможности продлевать свои полномочия, военное положение, расширять границы мобилизации, что может привести в конечном итоге к утрате им политической власти. Так уже было на Украине и во времена Руины, и в период Гражданской войны, когда борьба различных группировок, исходивших из корыстных интересов, вела к многочисленным изменениям во властной конфигурации. Европа же, столкнувшись с жёсткими американскими пошлинами, начнёт делать больший акцент на внутренних экономических проблемах, а не на внешней политике и поддержке Украины.

Как бы то ни было, Россия в этих условиях должна защищать историческую правду, что особенно актуально в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, защищать свою культуру и русский язык, права соотечественников за рубежом, пропагандировать достижения национальной культуры, спорта и науки. Государство должно помнить своих героев, чтить их память, уважать свои традиции, и быть достойным своих предков, оставившим нам в наследство такую мощную державу. На всех международных площадках, включая ООН и ОБСЕ, Россия должна противостоять попыткам переписать историю, особенно пресекая попытки умалить роль СССР в достижении победы над нацизмом в 1945 году. И на внутрироссийском уровне нужно всегда с уважением относиться к своей истории и сохранять историческую память – например, в день Парада Победы Мавзолей Ленина не должен быть задрапирован, а Красная площадь должна сохранять исторический облик, соответствующий году Победы в Великой Отечественной войне.