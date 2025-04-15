Боль и надежда, память и скорбь

Уходят из жизни фронтовики, труженики тыла; все меньше становится тех, чьи детские годы пришлись на военное лихолетье.

День 11 апреля для бывших малолетних узников фашистских концлагерей связан с воспоминаниями, пропитанными болью и надеждой, памятью и скорбью.

По традиции в сквере Памяти на ставшую традиционной акцию собрались бывшие малолетние узники, чтобы почтить память тех, кто своими жизнями заплатил за мир и свободу своего Отечества, кто не дожил не сегодняшнего дня.

Они были и останутся «вечными детьми войны»; многие из них стали сиротами, испытали страх смерти. Об этом говорили в своих выступлениях председатель Сафоновской районной общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей Татьяна Логинова, депутат Смоленской областной Думы Нина Снытина, благочинный Сафоновского церковного округа иерей Сергий Чайкин.

Воспоминаниями о своем детстве, опаленном войной, поделилась Валентина Алексеевна Белоусова. Она напомнила о том, что этот день наполнен скорбью о родных и близких, не выживших в суровую военную годину.

Серафиму Иосифовну Ефименкову вместе с родными фашисты угнали в Германию, мать погибла в концлагере. Семья мужа, Анатолия Ивановича Ефименкова, тоже познала ужасы фашистской неволи.

В числе бывших малолетних узников фашистских концлагерей – Мария Павловна Клименкова, Антонина Александровна Алексеева, Надежда Васильевна Бурканова, родившаяся в годы немецкой оккупации, и другие.

Отец Раисы Тарасовны Вишняковой воевал на фронте, брат был в партизанском отряде. Одного из родственников фашисты повесили за связь с партизанами, а мать с тремя детьми угнали в Польшу.

В 1941-1945 годах участники акции были малолетними детьми. После Победы в Великой Отечественной войне они, повзрослев, восстанавливали разрушенные города и села родной страны.

11 апреля бывшие малолетние узники фашистских концлагерей вспомнили жертв «казематов смерти», отметив Международный день освобождения узников этих страшных мест. К Вечному огню участники акции возложили цветы.

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКЕ: Участники акции в честь Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей

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