Сергей Эсальнек: Для Своих героев у нас не должно быть никаких преград

Желание ветеранов и участников специальной военной операции войти в команду управленцев Смоленской области должно поддерживаться и поддерживается на разных уровнях. Об этом заявил исполнительный директор Смоленского регионального объединения работодателей «Научно-промышленный Союз» Сергей Эсальнек.

Он подчеркнул, что решение об объявлении резервных дней тестирования в рамках программы «Герои СВОего времени. Смоленск» с 14 по 17 апреля — результат обратной связи с участниками программы, которые не смогли сделать это в марте по уважительным причинам.

«При этом их желание войти в команду управленцев Смоленщины, а именно на это направлена реализация программы — всегда будет поддерживаться. Смоленское региональное объединение работодателей «Научно-промышленный союз» совместно с Министерством промышленности и торговли Смоленской области — активные участники процесса. Потому что для Своих героев у нас не должно быть никаких преград», — подчеркнул Сергей Эсальнек.

Напомним, пройти тестирование в резервный период с 14 по 17 апреля могут те, кто заполнил анкету, написал эссе, но не успел написать тест вовремя.