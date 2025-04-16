﻿Смоленская АЭС: атомщики сдали на переработку в 1-м квартале 2025 года более половины тонны пластика





Сегодня создание комфортных условий жизни для граждан страны, в том числе, в части экологической безопасности — это одна из ключевых задач, обозначенная Президентом России Владимиром Путиным

11 апреля 2025 года в Десногорске — городе расположения Смоленской АЭС подвели итоги первого сезона экологического конкурса «Собирая, оберегай!». Конкурс проводит волонтерское объединение сотрудников атомных предприятий Десногорска «Протон» при поддержке Смоленской АЭС (входит в контур ГК «Росатом»).

«Поддержка экологических инициатив — это наш вклад в будущее. Мы рады видеть, как жители нашего города активно включаются в процесс переработки пластика и делают осознанный выбор в пользу экологии», — отметил заместитель директора по управлению персоналом Смоленской АЭС Эдуард Сеновоз.

Главная задача этой экологической инициативы — привлечь жителей смоленского атомграда к рациональному использования вторсырья, а конкретно — пластика. В конкурсе соревнуются индивидуально и командно. Это нововведение появилось в 2025 году. Теперь в «Собирая, оберегай!» можно участвовать коллективами и подразделениями. Новая номинация (в 2024 году собирали пластик только индивидуально), появилась благодаря популярности конкурса. За минувший год, участники отправили на переработку более тонны пластика.

В 2025 году конкурс пройдет в 4 сезона: итоги будут подводиться один раз в конце каждого квартала. Уже за первый этап конкурса удалось спасти планету от 631 кг пластика. Победители и участники конкурса были награждены дипломами и памятными призами.

«Каждый килограмм пластика, отправленный на переработку, — это шаг к более чистой и безопасной среде. Мы благодарны всем, кто присоединился к нашей инициативе и помогает сделать мир лучше», — поделился руководитель ВО «Протон» Владимир Муравьёв.

Конкурс проводится каждый квартал, поэтому присоединиться к нему можно уже сегодня. В сообществе волонтеров «Протона» вы найдете информацию о том, какой пластик принимается на переработку и где расположен пункт его приема. Помогают волонтеры и с перевозкой пластика в пункт сбора для дальнейшей его переработки.

Справочно:

Смоленская АЭС, как и все предприятия Госкорпорации «Росатом», поддерживает активности волонтерского движения, ведь они способствуют росту социальной стабильности в обществе, улучшению качества жизни граждан.

Экологические требования становятся важным условием при выстраивании новых проектов в промышленности и при создании инфраструктуры. В России значительное внимание уделяется разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды, а инициативы в сфере экологии становятся важными направлениями волонтерской и наставнической деятельности.

По инициативе Президента России с 2019 года ведётся работа по ряду направлений национального проекта «Экология», таких, как утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия.

ВО «ПРОТОН» — это общественная организация, объединившая волонтёров-работников предприятий атомной отрасли, расположенных на территории г.Десногорск, таких как САЭС, СМАТЭ, САЭР, САЭС-Сервис. Присоединиться к команде позитивно заряженных людей можно в сообществе https://vk.com/dobro_proton.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС