В честь 80-летия Победы вышел документальный фильм о Смоленске



Новый документальный фильм из цикла «Города-герои» посвящен нашему героическому Смоленску.

Фильм снят в честь 80-летия Победы и рассказывает о значении Смоленского сражения в годы Великой Отечественной войны. Битва сыграла важную роль в срыве гитлеровского плана молниеносной войны против Советского Союза. Ветеран Великой Отечественной войны Борис Александрович Бычин поделится личными воспоминаниями о войне и о своём участии в освобождении города. Гид Елена Усольцева покажет места сегодняшнего Смоленска, которые хранят память о той битве. А блогер Лёша Янгер расскажет, как его прабабушка жила в оккупации и о прапрадеде, который ушёл на фронт защищать свою семью и Родину.

«Содержательно, интересно и трогательно. Не упустите возможность узнать больше о нашем городе-герое», — посоветовал глава региона.

Сакович Олег Александрович

Директор филиала Российского общества «Знание» в Смоленской области

80-летие Великой Победы, без преувеличения, значимая дата для каждого жителя нашей страны. И фильмы из цикла «Города-герои» позволяют больше узнать о героизме тех, кто отстаивал мирное небо для будущих поколений.

К юбилейной дате приурочена и Всероссийская патриотическая акция в рамках проекта Знание.Герои. В нашем регионе ее участниками уже стали школьники, студенты колледжей и вузов. Вместе с лекторами ребята узнают о ключевых слагаемых Великой Победы, таких как консолидация общества, вспоминают подвиги выдающихся защитников Родины, обсуждают советские плакаты того периода и многое другое.

Тематические лекции, встречи, кинопоказы охватят все регионы страны. Акция будет предварять марафон Знание.Первые, посвященный юбилейной дате Победы. Региональными точками притяжения молодежи 28 апреля станут площадки марафона в Южно-Сахалинске, Омске, Перми, Салехарде, Казани, Рязани, Донецкой Народной Республике, Владикавказе, Санкт-Петербурге, Севастополе

Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората Смоленского государственного университета, лектор общества «Знание»

Выход документального фильма о Смоленске в цикле «Города-герои» — важное событие для всей страны и особенно для жителей Смоленской области. Он не только напоминает о героизме наших предков, но и оживляет память о трагических и одновременно славных страницах истории. Смоленское сражение 1941 года стало одним из ключевых рубежей, сорвавших гитлеровский блицкриг и давших стране время на мобилизацию. Это подвиг, которым по праву гордится каждый смолянин.

Особую ценность фильму придают живые рассказы: воспоминания ветерана Бориса Александровича Бычина, исторические экскурсы по памятным местам, переданные через призму современного взгляда. Это создает уникальное пространство диалога между поколениями, в котором молодёжь узнаёт правду о войне не из сухих учебников, а из голосов тех, кто был свидетелем и участником событий.

Как отметил губернатор Василий Анохин, фильм получился «содержательным, интересным и трогательным». И это действительно так — такие проекты способствуют сохранению исторической памяти и укреплению чувства сопричастности к судьбе своей Родины. В преддверии 80-летия Великой Победы особенно важно рассказывать о героизме малых городов, без вклада которых не было бы великой Победы.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

В год 80-летия Победы очень важно вспомнить о тяжёлых и героических событиях Великой Отечественной войны и особенно важно рассказать о них молодому поколению в наглядной и запоминающейся форме. Документальный фильм из цикла “Города-герои”, посвящённый Смоленску, построен на личных воспоминаниях Ветерана Великой Отечественной войны Бориса Александровича Бычина, посвящённых освобождению Смоленска, о семейных воспоминаниях блогера Лёши Янгера о событиях тех лет. А гид Елена Усольцева провела обзорную экскурсию по местам, хранящим память о Смоленском сражении. У зрителя, посмотревшего фильм, будет возможность получить яркую и точную картину того времени не из сухого изложения на страницах книг, а из воспоминаний непосредственного участника тех событий, из семейных рассказов, из демонстрации мест, хранящих память об истории Смоленска в период Великой Отечественной войны.

Цикл “Города-герои” является очень удачным проектом, поскольку он даёт яркие документальные свидетельства особой роли городов-героев в спасении нашей Отчизны от фашизма. Смоленское сражение, несмотря на значительные потери наших войск, задержало наступление немецко-фашистских захватчиков на Москву на два месяца. Именно под Смоленском враг встретил мощнейшее сопротивление Рабоче-крестьянской Красной армии, позволившее сорвать блицкриг. Эти два месяца стали решающими в подготовке Москвы к успешной обороне.

Именно в ходе Смоленского сражения родилась Советская гвардия. В период с 30 августа по 8 сентября 1941 года 24-я и 43-я армии советского Резервного фронта (командующие генерал армии Г.К. Жуков, генерал-майор К.И. Ракутин) провели наступательную Ельнинскую операцию (считающуюся частью Смоленского сражения в отечественной историографии), освободив Ельню от нацистов, несмотря на значительное превосходство гитлеровцев в живой силе. Ельнинская операция стала одним из первых значительных успехов Красной армии в период Великой Отечественной войны, продемонстрировав возможность организации контрнаступления на немецкие позиции путём скрытного создания сильных ударных группировок для преодоления превосходящей очаговой обороны противника. Именно после этой операции 100-я и 127-я стрелковые дивизии 24-й армии были первыми удостоены звания гвардейских, получив соответственно наименования 1-й и 2-й гвардейских стрелковых дивизий.

Потребовалось значительное время, прежде чем вклад Смоленска в Победу в Великой Отечественной войне был оценён по достоинству присуждением городу звания города-героя. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1983 года Смоленск был удостоен орденом Ленина за успехи в хозяйственном и культурном строительстве, а также за активное участие в революционном движении и значительный вклад трудящихся города в обеспечение разгрома немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. А 6 мая 1985 года, в канун 40-летия Победы над фашизмом, за мужество и стойкость защитников Смоленска, массовый героизм трудящихся в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны Смоленску было присвоено почетное звание «Город-Герой» с вручением медали «Золотая Звезда».

Что касается Ельни, сыгравшей важнейшую роль в рождении Советской гвардии, то в 1981 году городу был присуждён орден Отечественной войны I степени, а 8 октября 2007 года Указом Президента России городу было присуждено почётное звание Российской Федерации “Город воинской славы”.

Документальный фильм, посвящённый Смоленскому сражению и героизму смолян в организации противодействия нацистскому вторжению, даёт хорошую возможность наглядно представить себе события тех лет и оценить огромный вклад Смоленской земли в нашу общую Победу.