Мы за мирное небо России

В Центральном дворце культуры прошел благотворительный концерт «Гуляй, душа!»

Традиция появилась в нашем городе в 2006 году благодаря вокалисту Центрального дворца культуры Олегу Подгорному, который до сих пор остается его идейным вдохновителем.

Собранные средства передаются малоимущим гражданам, больным, инвалидам. Нынче музыканты решили поддержать сафоновцев – участников специальной военной операции.

Добровольцев поддерживает Администрация муниципального округа, Центральный дворец культуры во главе с его руководителем, депутатом Смоленской областной Думы Ниной Снытиной, а также Екатерина Быстрова и ее танцевальный коллектив «Эксклюзив».

Все концерты всегда проходят при аншлаге, это значит, что в нашем городе очень много неравнодушных людей.

