Смоленская область присоединилась к Неделе популяризации донорства крови и костного мозга (в честь Дня донора в России 20 апреля)

Научными исследованиями и практическими наблюдениями доказано, что сдача крови в объеме до 500 мл безвредна и безопасна для здоровья человека.
Периодические донации крови оказывают благоприятное стимулирующее воздействие на организм донора.
Как подготовиться к донации:
- Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло (в т.ч. растительное), шоколад, орехи и финики, авокадо, свеклу, бананы;
- Лучше пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду и есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты, за исключением авокадо, свеклы, бананов;
- За 48 часов до визита в учреждение службы крови нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа – принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики;
- За час до процедуры донации следует воздержаться от курения;
- Лучше всего на кровопотерю организм реагирует именно в утренние часы. Чем раньше происходит донация, тем легче переносится эта процедура. После 12:00 сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам;
- Не следует планировать донацию после ночного дежурства или бессонной ночи;
- Не стоит планировать сдачу крови непосредственно перед экзаменами, соревнованиями, на время особенно интенсивного периода работы и т.п.
Сдача крови – это реальная возможность спасти человека, а не просто медицинская процедура. Донорская кровь – это шанс на выздоровление, надежда для оказавшихся в критической ситуации, поддержка тех, кто ежечасно борется за свою жизнь. Ежедневно возникает нужда в переливании крови и её компонентов для пострадавших в авариях, пациентов со сложными хирургическими операциями, людей с тяжелыми диагнозами, в том числе онкологией, генетическими заболеваниями, рожениц, детей с патологией.
Существует также донорство костного мозга. Это добровольная сдача здоровым человеком небольшой части клеток костного мозга для конкретного пациента с заболеванием крови. Важным условием является совпадение генотипов. Если трансплантация проходит успешно, костный мозг донора приживается, здоровые стволовые клетки входят в кровообращение, оседают в костном мозге и активно вырабатывают эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.
Для обеспечения биоматериалом всех нуждающихся на 1000 больных должно приходиться минимум 40 доноров. Важно понимать, что путь донорства у каждого свой: часть доноров ежегодно завершает сдачу крови в силу возраста, здоровья, смены места жительства. Поэтому ряды доноров должны пополняться регулярно.
Кровь всех групп требуется постоянно. Есть специальный донорский «светофор», который показывает запас крови каких групп и резус-принадлежности достаточно, а в каких есть потребность или даже экстренная необходимость. Посмотреть его можно на странице ОГБУЗ «Смоленский Центр Крови»: https://bloodsmol.ru
Объем заготовки крови плановый, утвержденный Минздравом и Федеральным медико-биологическим агентством. В случае ЧС есть план действий по переходу на особый режим заготовки.
Согласно данным Смоленского Центра Крови, в нашем регионе за 2024 год было заготовлено 18925,6 литра крови и 5857,5 литра плазмы. Количество донации крови составило 10698, из них 10059 – безвозмездно, плазмы – 5525. Общее число доноров крови и (или) ее компонентов в регионе — 5661.
В среднем на одного больного, нуждающегося в переливании крови и её компонентов, приходится 0,6 литра эритроцитсодержащих компонентов и 0,7 литра плазмы.
Плановая заготовка, которую ведет Смоленский центр крови, полностью обеспечивает медицинские организации города и области качественными компонентами крови.
На основании норм безопасных физиологических кровопотерь объем извлекаемой крови за одну процедуру – 450 мл, то есть не более 10% от всего объема циркулирующей крови. Процедура донации не только спасает жизни людей, но и оказывает благоприятное воздействие на организм самого донора.
Учитывая условия подготовки к сдаче крови, стать донором может человек, соблюдающий здоровый образ жизни.
У смолян есть возможность стать частью этого важного дела, поддержать донорское движение и вместе создать общество, где помощь и добрый поступок всегда рядом. И это мотивирует к ЗОЖ и помогает стать его постоянным приверженцем.
Подробную информацию о донорстве можно получить на портале Службы крови России «yadonor.ru» или по телефону горячей линии 8 800 333 33 30.
ОГБУЗ «Смоленский Центр Крови»: https://bloodsmol.ru
Телефон +7(4812) 38-18-01.
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