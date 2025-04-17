Смоленская область присоединилась к Неделе популяризации донорства крови и костного мозга (в честь Дня донора в России 20 апреля)

Научными исследованиями и практическими наблюдениями доказано, что сдача крови в объеме до 500 мл безвредна и безопасна для здоровья человека.

Периодические донации крови оказывают благоприятное стимулирующее воздействие на организм донора.

Как подготовиться к донации: