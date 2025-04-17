Чувство гордости — часть культурного кода россиян



Чувство национальной гордости является неотъемлемой чертой россиян. Одной из ключевых причин этой гордости служит лидерство России в ключевых направлениях глобального развития. В этом же списке — научные, технологические, военные, культурные и многие другие достижения (в том числе небольшого, «местного» значения).

По данным ВЦИОМ, чувство гордости за Россию у 41% соотечественников вызывает, прежде всего, ее достижения и богатства.

Кроме того, 39% россиян отметили, что народ и его качества вызывают чувство гордости за страну. Еще 30% гордятся внутренней политикой страны.

Что, на ваш взгляд, является основной причиной национальной гордости россиян? Чем гордятся жители вашего региона? Что необходимо сделать для укрепления чувства гордости за Россию?

Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората Смоленского государственного университета, лектор общества «Знание»

Чувство национальной гордости — это мощная духовная опора, особенно в периоды внешнего давления и глобальных вызовов. Для жителей Смоленской области оно во многом связано с героической историей региона: сражения на Смоленщине не раз становились ключевыми в защите рубежей Отечества. Память о подвигах предков, уважение к военной службе и любовь к родной земле формируют у смолян глубокое ощущение сопричастности к великой истории России.

Наряду с этим, гордость вызывает и современное развитие региона. Строительство новых школ, модернизация дорожной инфраструктуры, успехи в сельском хозяйстве и промышленности — всё это примеры конкретных достижений, которые формируют положительный образ страны в глазах граждан. Губернатор Василий Анохин справедливо подчеркивает, что важно опираться на реальные дела: «Мы вместе создаём Смоленщину, которой можно гордиться».

Для укрепления чувства гордости за Россию необходимо поддерживать инициативы, направленные на сохранение исторической памяти, развитие науки, культуры и технологий, особенно на местах. Когда люди видят, что их труд ценится, что их регион развивается, а страна — уважаема в мире, это становится мощным стимулом для единства и уверенности в завтрашнем дне.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Вопрос исследования национальной гордости становился предметом исследования многих мыслителей. Например, Владимир Ильич Ленин в своей работе “О национальной гордости великороссов” (1914) писал: “Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы её трудящиеся массы (то есть 9/10 её населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов. (…) И мы, великорусские рабочие, полные чувства национальной гордости, хотим во что бы то ни стало свободной и независимой, самостоятельной, демократической, республиканской, гордой Великороссии, строящей свои отношения к соседям на человеческом принципе равенства, а не на унижающем великую нацию крепостническом принципе привилегий”.

В то же время, Артур Шопенгауэр в “Афоризмах житейской мудрости” писал совсем иначе: “Самая дешевая гордость — это гордость национальная. Она обнаруживает в зараженном ею субъекте недостаток индивидуальных качеств, которыми он мог бы гордиться; ведь иначе он не стал бы обращаться к тому, что разделяется кроме него еще многими миллионами людей. Кто обладает крупными личными достоинствами, тот, постоянно наблюдая свою нацию, прежде всего подметит ее недостатки. Но убогий человечек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за единственно возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит; он готов с чувством умиления защищать все ее недостатки и глупости”.

Конечно, россиянам, как правило, гораздо ближе первый подход — любовь к своему языку, к своему народу, стране, уважительное отношение между народами, важность социальной справедливости в жизни общества — именно эти компоненты и формируют у нас национальную гордость за свою страну. Второй же подход для россиян нехарактерен — гордость за Родину совсем не связана с отсутствием у человека индивидуальных достижений. Подавляющему большинству россиян есть чем гордиться в своей жизни, и гордость за страну вовсе не выступает в качестве “субститута” индивидуальной гордости.

Национальная гордость россиян тесно переплетена с понятием любви к своей Родине — к её великолепной природе, к родным местам, к народу, живущему здесь. Россия — самая большая в мире страна, которую мы унаследовали от своих предков, и это, несомненно, повод для гордости. XIX век подарил России великую классическую литературу и живопись. Советский период истории ознаменовался грандиозными достижениями в космонавтике, атомной промышленности, кораблестроении, победой в Великой Отечественной войне, созданием лучшей в мире системы социальных гарантии, включая трудовые права, обеспечение жильём, бесплатное образование и здравоохранение. В современный период нам нужно больше новых поводов для гордости. Но для этого люди должны иметь возможность полностью раскрыть свой творческий потенциал — в науке, искусстве, в производственной деятельности. Для россиян нехарактерно ограничение своего мировоззрения лишь меркантильным мышлением и поискоами личной корыстной выгоды — нам хочется видеть больше масштабных достижений на национальном уровне, которыми мы можем гордиться.

Жителям Смоленской области есть чем гордиться. История нашего края уникальна — Смоленск ведёт свою летопись с 863 года и вместил в себя огромное число эпох, сменяющих друг друга. Как отметил в своё время Патриарх Кирилл: “Через Смоленск я узнал Россию”. И сегодня смоляне и гости города могут посетить церкви, построенные ещё в домонгольскую эпоху в XII веке, например, Церковь Петра и Павла в Заднепровском районе города, и ощутить дух истории. Смоляне могут гордиться уникальными памятниками культуры, такими как Успенский собор и Смоленская крепостная стена, уникальной историей Смоленской земли, ролью Смоленска как щита России, отражавшего иноземные вторжения. Смоляне по праву гордятся своими уникальными земляками — композитором Михаилом Ивановичем Глинкой, писателем Александром Трифоновичем Твардовским, путешественником, географом и натуралистом Николаем Михайловичем Пржевальским и многими другими… Смоляне гордятся и достижениями народного хозяйства — например, производителем бриллиантов “Кристалл”, достижениями в области льноводства. Многие эти достижения были заложены в советский период истории смоленской земли.

Для укрепления чувства гордости за Россию, конечно, необходимо патриотическое воспитание в школах для формирования у детей чувства гордости за Россию. Кроме того, телевидение должно транслировать настоящие высокие моральные ценности, а не пропаганду разврата, насилия и подлости. В Смоленской области в период вакуума патриотического воспитания после уничтожения пионерии и октябрятского движения в период лихолетья 1990-хгодов на местном уровне было создано движение гагаринцев, в чём-то схожее по символизму с пионерским движением, отдающее дань памяти нашему уникальному земляку Юрию Алексеевичу Гагарину.

Но чувство гордости за России будет крепнуть, если российская экономика по-настоящему займёт передовые позиции в мире, научные достижения россиян выйдут в мире на первый план, в стране появятся компании и предприятия, лидирующие в своих сегментах в мире — пока таких корпораций не очень много, хотя они есть, например, “Росатом”. И одной частной инициативой здесь не обойтись, очень важно роль государства в структурировании экономики. Люди будут гордиться своей страной, когда их зарплаты и пенсии будут конкурентоспособны на мировом уровне, а система социальных гарантий будет отвечать самым высоким стандартам. И, конечно, вопрос экологии очень важен — наши природные богатства — леса, Арктическая зона, Черноморское побережье, уникальная флора и фауна, заповедники, качество воздуха и воды должны быть сохранены для будущих поколений. Российская природа — это фундамент будущего России и предмет для гордости. Наши леса — это лёгкие Земли, которые сыграют решающую роль в сохранении природы на планете. Нужно сделать всё, чтобы защитить их от варварских браконьерских вырубок и лесных пожаров, а для этого лесная служба должна быть возрождена и полностью укомплектована необходимыми ресурсами.