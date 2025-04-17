﻿На площадке Смоленской АЭС обменялись опытом работы в информационной системе поддержки эксплуатации «ТОРЭКС»





Ключевой ИТ-проект «Росэнергоатома» по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации АЭС реализуется в рамках стратегии импортозамещения и цифровизации.

Смоленская АЭС стала первой из площадок, где стартовала серия партнёрских визитов, посвященных обмену опытом работы в информационной системе поддержки эксплуатации (ИСПЭ) «ТОРЭКС». Это ключевой и самый масштабный ИТ-проект в программе цифровизации «Росэнергоатома», охватывающий критически важные процессы: эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт (ТОиР), инженерную поддержку, управление ресурсами и ведение инспекционного контроля.

Встреча объединила представителей центрального аппарата Концерна «Росэнергоатом», а также Смоленской, Кольской, Нововоронежской и Курской атомных станций и подрядных организаций.

«Этот проект – приоритет № 1 для Концерна, а его реализация стоит на контроле как у первых лиц Электроэнергетического дивизиона «Росатома», так и Правительства России. Решение об организации партнёрских визитов, главная цель которых – изучить опыт использования системы «ТОРЭКС», наладить прямые межличностные коммуникации между разработчиками и пользователями, выявить области для улучшений, было принято на одном из совещаний главных инженеров атомных станций России. Пока мы начали со Смоленской АЭС – одного из передовиков внедрения информационных технологий, а до конца года побываем на всех площадках», – отметил руководитель проектного офиса Концерна «Росэнергоатом» по внедрению цифровых решений Виктор Царану.

Изначально цифровое решение было реализовано на зарубежном программном обеспечении IBM Maximo. Сейчас в активной фазе процесс импортозамещения системы. Методологическую и экспертную поддержку осуществляет АО «КОНСИСТ-ОС» – центр компетенций «Росэнергоатома» в области информационных технологий. Основным исполнителем выступает ООО «Интерпроком», более 25 лет занимающееся автоматизацией ТОиР, управления материальными активами. Этапы перехода на отечественную платформу «АКСИОМА» и их координация стали предметом обсуждения на Смоленской АЭС.

«От заказчика — Концерна «Росэнергоатом» — поступило задание внедрить не только прикладную систему, но и программно-аппаратный комплекс, включающий в себя серверы, операционные системы, базы данных, набор инфраструктурного программного обеспечения и саму прикладную систему, в которой работают пользователи. Чтобы услышать от них обратную связь, мы привезли на Смоленскую АЭС команду экспертов, потому что стремимся сделать систему максимально удобной для всех – от оператора до руководителя», – отметил президент компании «Интерпроком» Леонид Алтухов.

«»ТОРЭКС» – это хороший инструмент повышения безопасности и эффективности, и наша задача – сделать все, чтобы он сократил время протекания производственных процессов, избавил от рутины сотрудников, которые ведут базу данных оборудования, проводят обходы, инструктажи, выдают сменные задания, наряды на производство работ, контролируют состояние оборудования и его ремонтируют, выполняют работы по бланкам переключений, ведут записи о дефектах и их устранении. В ходе визита мы обменялись мнениями, посмотрели текущую картину и наметили пути движения вперед. Впереди – много задач, качественный подход к их решению обеспечит успех», – подчеркнул главный инженер Смоленской АЭС Алексей Лещенко.

Напомним, что в 2023 году в промышленную эксплуатацию на пяти пилотных АЭС — Балаковской, Белоярской, Кольской, Ростовской и Смоленской была введена система ТОРЭКС на зарубежном программном обеспечении IBM Maximo. В 2025 году планируется завершить миграцию текущего решения на новую платформу, выполнить доработки по развитию функционала, а также организовать очное обучение ключевых пользователей, которые будут участвовать в приемо-сдаточных испытаниях и всех остальных сотрудников АЭС, использующих систему в производственной деятельности.

Старт же опытно-промышленной эксплуатации импортозамещённой системы «ТОРЭКС» на отечественной платформе «АКСИОМА» намечен на II квартал 2026 года, а к его концу планируется, что она будет введена в промышленную эксплуатацию на всех российских атомных станциях, включая ПАТЭС, а также в ОДИЦ, Кризисном центре и центральном аппарате Концерна «Росэнергоатом».

В будущем ИСПЭ на базе «АКСИОМА» сможет быть растиражирована на другие сложные промышленные объекты и стать экспортным продуктом для зарубежных АЭС, которые госкорпорация «Росатом» возводит по схеме ВОО (Build-Own-Operate, «строить-владеть-эксплуатировать»).

Справка:

Развитие российской экономики во многом связано с разработкой и внедрением отечественных цифровых решений. Так, российская промышленность к 2030 году почти полностью должна перейти на отечественное программное обеспечение (ПО) – во многих видах индустриального софта доля таких решений должна быть 90% и более. Российские ИТ-продукты также играют большую роль в улучшении качества жизни россиян. В том числе, повышая комфорт взаимодействия граждан, бизнеса и государственных органов. Росатом — единственная российская глобальная технологическая компания и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом» – эксплуатирует 11 действующих атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 35 энергоблоков суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают уже около 19 % электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.) www.rosenergoatom.ru

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока, электрическая мощность каждого — 1 000 МВт.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС

Фото — Виктор Давыдов