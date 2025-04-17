﻿Школьники Десногорска представили специалистам Смоленской АЭС свои разработки по повышению безопасности и эффективности процессов на АЭС





«Росатом» и его предприятия реализуют комплекс профориентационных мероприятий, способствующих развитию инженерного мышления у талантливой молодежи

На Смоленской станции состоялась встреча атомщиков со школьниками, занявшими 3-е место в конкурсе научно-технического творчества «Код Атома»*, который проводит Фонд «АТР АЭС» при поддержке Концерна «Росэнергоатом». Юных десногорцев Ксению Антонову, Анастасию Маркову, Тимофея Рожкова, Михаила Подлатова и Матвея Матвеенкова пригласили презентовать свои проекты, получившие высокую оценку экспертов в Москве.

«На обязательную часть программы мы создали макет реактора с 3D-печатным корпусом и электронной начинкой на базе Arduino. По замыслу, датчики измеряют температуру каждые 500 миллисекунд, данные выводятся на дисплей, а светодиодная панель меняет цвет в зависимости от состояния: зеленый, желтый, красный. При «критическом» уровне, от 26 градусов, автоматически включается вентилятор для охлаждения. При снижении температуры система возвращается в «безопасный» режим», — рассказал ученик школы № 1 Михаил Подлатов.

Творческий проект на свободную тему десногорская команда посвятила оптимизации процесса выдачи ключей от помещений АЭС, доступ в которые ограничен, и снижению роли человеческого фактора. Ребята предложили цифровую систему регистрации сотрудников с использованием картридера и биометрической идентификации (распознавания лиц – OpenCV). Практическая ценность заключается в исключении ручного ввода данных, минимизации ошибок в журналах, а также создании возможности отслеживания движения персонала в режиме онлайн.

«Наши ребята – настоящая увлеченная команда, которая поняла значимость фундаментальных знаний в инженерном творчестве, – отметил заместитель руководителя учебно-тренировочного подразделения Смоленской АЭС Павел Лобачев. – Их разработки: система мониторинга температуры ядерного реактора и умная система учета ключей заслуживают внимания. Обе направлены на повышение безопасности и эффективности в атомной энергетике: первая – за счет автоматизации контроля, вторая – через цифровизацию системы доступа, и могут быть использованы в учебных целях».

Над проектами ребята трудились в течение полугода под руководством педагогов и наставников, среди которых – представитель Смоленской АЭС Роман Перхун, имеющий большой опыт в области программирования и робототехники.

«В Москву на образовательный фестиваль съехались подростки со всей страны. Некоторые удивили отличными знаниями процессов, с которыми другие только знакомились. Десногорцы показали себя хорошо, о чем говорит высокая оценка экспертов. Необходимо находить и реализовывать еще больше возможностей для развития талантов в регионах. Машинное обучение, работа с микропроцессорами, 3D-моделирование, компьютерное зрение, дополненная реальность, языки программирования – все это интересно школьникам, которые, как губка, впитывают знания при правильной подаче. Такие конкурсы считаю инвестициями в будущее отрасли. Росатом здесь и сейчас кует кадры под масштабные планы строительства энергоблоков. Будут востребованы десятки тысяч высококлассных специалистов, которым предстоит проектировать, налаживать, эксплуатировать современное оборудование, реализовывать ИТ-проекты», – отметил ведущий инженер-электроник цеха ТАИ Роман Перхун.

«Мы получили бесценный опыт, уникальную возможно развивать навыки, работая над реальными инженерными задачами, – говорит ученица школы № 2 Десногорска, активный участник совета юниоров Росатома Ксения Антонова. – Особенно ценными были командная работа и общение с ребятами из разных городов России. Фестиваль помог мне расширить технические знания и лучше понять, чем хочу заниматься в будущем, определиться с будущей профессией».

«Росатом» давно взял курс на поддержку талантливых детей, прилагает значительные усилия для подготовки кадров и создания специализированных образовательных программ. Такие программы позволяют школьникам и студентам получить практический опыт взаимодействия с предприятиями отрасли, сформировать четкое, объективное видение будущей специальности. Профориентационные программы «Росатома» предполагают профессиональные пробы, лекции, инженерные и проектные смены, чемпионаты, олимпиады, конкурсы, занятия в лабораториях и мастерских.

Справочно

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока, электрическая мощность каждого — 1 000 МВт.

* Конкурс научно-технического творчества детей и молодежи «Код Атома» им. И.В. Курчатова (ранее «ИнженериУм») направлен на поддержку талантливых ребят в области научно-технического творчества и робототехники и способствует профориентации школьников из городов присутствия предприятий Концерна «Росэнергоатом». Конкурс проводится с 2023 года и объединил более 600 ребят из 11 городов присутствия АЭС. В итоговом фестивале, который прошел в январе 2025 года в Москве на базе Дворца пионеров на Воробьевых горах, приняли участие десять команд юных инженеров. Они представили свои домашние проекты, которые оценивало компетентное жюри: президент ИТ-корпорации САГА Геннадий Талдыкин, российский изобретатель Андрей Бахметьев и разработчик солнцемобиля Антон Осипов.

Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС») создан с целью объединения совместных усилий АО «Концерн Росэнергоатом» и органов местного самоуправления муниципальных образований в реализации федеральных и региональных программ, направленных на повышение уровня социально-экономического и инфраструктурного развития территорий расположения атомных станций, формирование высокого уровня благополучия и экологической комфортности проживания для их жителей.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС

Фото — Марина Михальчик