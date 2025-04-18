На Смоленщине вновь пройдут соревнования по спортивному ориентированию памяти Героя России Александра Бичаева

С 4 по 6 июля в посёлке Пржевальское Демидовского района состоятся II ежегодные соревнования, посвящённые памяти нашего земляка — Героя России гвардии старшего лейтенанта Александра Бичаева.

Соревнования в его честь проводятся уже второй год подряд. В 2023 году в соревнованиях в Красном Бору участвовали 300 спортсменов, а в 2024-м в Пржевальское приехали атлеты из 10 регионов России и Беларуси.

Выпускник Военной академии ПВО, командир взвода 45-й отдельной гвардейской бригады спецназа ВДВ, Александр Бичаев героически погиб в феврале 2023 года при выполнении боевой задачи в районе Кременной. Несмотря на тяжелое ранение, он остался на позиции и прикрыл выход своих товарищей из окружения, сорвав наступление противника. Его подвиг спас десятки жизней и стал примером беспримерного мужества.

«Важно, чтобы наши дети знали и помнили, как дается мирная жизнь, какой ценой мы за нее платим. Соревнования памяти Героя России Александра Бичаева — это важное событие для всей Смоленской области, позволяющее почтить память нашего земляка, совершившего героический подвиг во имя Отечества», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Наши Герои навсегда останутся в наших сердцах и памяти.