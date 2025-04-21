Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина



Развиваем строительный комплекс Смоленской области



На очередном заседании регионального Правительства обсудили результаты и перспективы работы строительного комплекса области. Объём работ по итогам 2024 года составил почти пол миллиона квадратных метров жилья. Почти 2 млрд рублей направлено на капитальный ремонт 230-ти объектов социальной инфраструктуры. За ближайшие 3 года планируется отремонтировать ещё почти 600 объектов. В 2025 году для целевиков, детей-сирот и других социальных категорий будет приобретено более 350 квартир.

Василий Анохин считает, что люди должны жить в комфортных условиях: «Поэтому важно не просто строить дома, а создавать в наших городах и поселках привлекательные условия для жизни. Благодаря поддержке Президента России, федерального правительства и использованию инструментов «инфраструктурного меню» реализуем крупные строительные проекты в социальной сфере: строим и обновляем школы, больницы, поликлиники, дома культуры и другие учреждения. Ставлю задачу сохранить набранный темп».

Новая комфортная гостиница



Реализуются договоренности с инвесторами, которые были достигнуты на прошлогоднем Петербургском Международном экономическом форуме. Недалеко от предприятий особой экономической зоны «Стабна» и индустриального парка «Феникс» открылась новая гостиница сети «3А». Она удобна для автотуристов и работников, которые приезжают в командировки из других регионов по приглашению компаний-резидентов. В отеле почти 50 номеров, созданы условия для комфортного пребывания гостей, в том числе маломобильных посетителей.

Рабочие будни



На прошлой неделе Василий Анохин провел ряд рабочих встреч по актуальным вопросам социально-экономического развития региона.

С депутатом Государственной Думы от региона Сергеем Неверовым обсудили совместные проекты, которые требуют проработки на федеральном уровне. Особое внимание уделили вопросам здравоохранения, в том числе повышению качества и доступности медицинских услуг для сельского населения.

Направления совместной деятельности по улучшению делового климата в регионе рассмотрели с председателем Арбитражного суда Смоленской области Юрием Пузаненковым. «Важно, чтобы для всех участников экономических процессов правила были едины, а бизнес-среда – безопасной. Поэтому видим нашу общую задачу в создании и поддержании комфортных условий для ведения честного бизнеса», — подчеркнул Василий Анохин.

С руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Смоленской области Татьяной Рыбалко обсудили ход исполнения главного финансового документа региона. Более 17 млрд рублей составили доходы областного бюджета по итогам минувшего I квартала. Это на 16% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Положительная динамика наблюдается почти по всем источникам дохода.

Вместе с генеральным директором компании «Квадра» Ксенией Сухотиной осмотрели новое оборудование ТЭЦ-2. Ввод в эксплуатацию современного турбоагрегата – это первый этап модернизации, который реализован в рамках федеральной программы Правительства России. В следующем году здесь будет установлен ещё один такой же объект, что позволит улучшить качество и безопасность электроснабжения более чем у 200 тысяч смолян.

Новое место притяжения активной молодежи



После основательной реконструкции в Смоленске на проспекте Гагарина открылся скейтпарк. Он стал ещё одним современным пространством для занятия спортом и активного отдыха молодёжи, а для любителей экстремальных видов спорта – центром притяжения и местом для тренировок и совершенствования своего мастерства. С просьбой обновить скейтпарк к губернатору обратились заинтересованные спортсмены.

По областной программе «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области» были выделены средства на создание новой площадки и установку на ней оборудования. Теперь здесь можно комфортно тренироваться и проводить соревнования.

Ждем молодых специалистов

С 15 апреля начинается прием заявок для желающих стать участником программы «Земский работник культуры», которая реализуется по всей стране по поручению Президента России Владимира Путина.

Работников ждут в учреждениях культуры в деревнях, поселках и небольших городах. В Смоленской области предлагается 14 муниципалитетов, их можно выбрать при подаче заявки. Работники культуры, которые пройдут конкурсный отбор и будут работать в определенных проектом учреждениях, получат выплату в 1 миллион рублей.

«Понимаю, насколько важна поддержка тех, кто трудится в социальной сфере в наших городах и районах. Они не просто выполняют работу, но вкладывают душу в свое дело. Для поддержки учителей, врачей и младших медицинских работников, работников культуры мы реализуем и ряд мер на региональном уровне: от обеспечения молодых работников служебным жильем до компенсации за оплату первоначального взноса по ипотеке», — считает губернатор.

Узнать подробнее о программе можно на сайте (https://kultura.admin-smolensk.ru/zemskij-rabotnik-kultury/) регионального министерства культуры и туризма. Документы на участие будут принимать до 15 июля.

Христос Воскресе!

В воскресенье по всей Смоленской земле состоялись праздничные пасхальные богослужения и многие тысячи верующих с воодушевлением встретили главный православный праздник – светлое Христово Воскресение.

Это время обновления и единения, символ спасения и жизнеутверждающей силы, торжества правды и справедливости, добра и милосердия.

«Пусть свет Благодатного огня согреет любовью наши сердца, наполнит их радостью, надеждой и верой! Дорогие смоляне, счастья вам и благополучия! Христос Воистину Воскресе!»

Кира Васильева