﻿На энергоблоке №2 Смоленской АЭС завершен плановый ремонт с модернизацией оборудования





Планово-предупредительные ремонты проводятся регулярно на энергоблоках всех российских АЭС для поддержания высокого уровня безопасности и эксплуатационных характеристик оборудования

Энергоблок №2 Смоленской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Электроэнергетического дивизиона «Росатома») включен в сеть после завершения планового ремонта. Энергоблок №2 находился в плановом ремонте с 8 марта в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утвержденным концерном «Росэнергоатом».

«Весь объем запланированных ремонтных работ, важных для повышения надежности эксплуатации оборудования и систем безопасности, включая операции по внутриреакторному контролю и модернизации, специалисты выполнили успешно. Своевременная профилактика и техобслуживание оборудования энергоблока №2 позволят обеспечить его дальнейшую стабильную, безопасную и надежную эксплуатацию», — подчеркнул директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.

В ремонтных работах были задействованы более 1400 работников Смоленской АЭС и АО «Атомэнергоремонт». С целью поддержания гарантированной безопасной выработки электроэнергии в ходе планово-предупредительного ремонта они выполнили около 500 технологических операций на оборудовании реакторного, турбинного, электрического, химического и других цехов.

Успешно решены такие задачи, как ремонт 8 единиц арматуры Ду800, капитальный ремонт 4-х цилиндров и роторов низкого давления ТГ-3, цилиндра и ротора высокого давления ТГ-4. Проведены работы по оценке технического состояния и остаточного ресурса по программе управления ресурсными характеристиками: измерена геометрия 290 технологических каналов, 20 КСУЗ. Выполнен капитальный ремонт генератора №3.

По программе модернизации в реакторном цехе заменены электроприводы на системе питательной воды. По результатам внутриреакторного контроля выполнены работы по восстановлению зазора между графитовыми колоннами и кожухом реактора. В турбинном цехе заменены электроприводы на системе управления арматурой на напоре питательных электронасосов, модернизирована схема управления арматурой с вводом автоматики.

Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика – основа поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.

Справочно:

Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом» (www.rosenergoatom.ru) – эксплуатирует 11 действующих атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 35 энергоблоков суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают уже около 19 % электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.)

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока, электрическая мощность каждого — 1 000 МВт.

Энергоблок №2 был подключен к единой энергосистеме страны 31 мая 1985 года. Почти за сорок лет эксплуатации он выработал порядка 268,9 млрд кВт-ч, предотвратив тем самым попадание в атмосферу около 130 млн тонн СО 2, и являясь все эти годы поставщиком тепла и горячей воды для жителей Десногорска

С целью продления срока эксплуатации энергоблока №2 в Ростехнадзор направлен пакет документов, обосновывающих возможность его дальнейшей надежной и безопасной работы в течение еще как минимум 5 лет. С учетом новой государственной повестки – на увеличение доли атомной энергетики в общем энергобалансе страны – после получения соответствующей лицензии он продолжит генерировать электроэнергию до 2035 года.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС

Фото — Виктор Давыдов