Голосование за объект благоустройства

21 апреля стартовало Всероссийское онлайн-голосование граждан по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в приоритетном порядке в 2026 году.

Каждый житель в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за полюбившуюся ему территорию для благоустройства.

Для Сафоновского муниципального округа предложены следующие территории:

сквер «Детский» («Сказка») (2 этап благоустройства);

стадион по ул. Ленинградской (2 этап благоустройства);

игровая площадка возле спортивного зала «Строитель».

Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется по решению Президента Владимира Владимировича Путина.

Голосование продлится до 12 июня 2025 года. Свой выбор можно сделать на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через волонтёров, которые будут работать в общественных местах, и с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Решаем вместе».

Активная ссылка для голосования — https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/home/.