«Заброшки» – не место для игр

Тревожный звонок в пожарно-спасательную часть № 14 поступил с улицы Привокзальной, но в этот раз вызов был не на пожар.

Обычная детская игра едва не закончилась бедой. В поисках приключений пятеро школьников решили исследовать заброшенную недостроенную двухэтажку и забрались на самый верх. Четверо ребят смогли спуститься вниз сами, а у девочки никак не получалось преодолеть путь назад, она оцепенела от страха. Ребятам стало понятно, что без посторонней помощи не справиться.

Прибывшие к месту пожарные немедленно подали штурмовую лестницу на второй этаж. Начальник караула Леонид Филатов страховал, а командир отделения Максим Максимов был вынужден взять напуганного подростка на руки и потихоньку спускаться на землю. Огнеборцы еще долго успокаивали детей, беседовали с ними об опасности подобных забав, благо у обоих есть дети. Вскоре подоспели взволнованные родители.

Спасатели в очередной раз напоминают: «заброшки» — не место для игр. Даже если кажется, что все под контролем, риск слишком велик. К счастью, на этот раз все закончилось благополучно. Но этот случай — повод задуматься о собственной безопасности и детям, и взрослым.

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области