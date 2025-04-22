25 апреля в 15.00 в Историческом музее в Смоленске состоится открытие выставки «Ни шагу назад»

Посетители увидят более 40 произведений живописи и скульптуры, в которых тема защиты Родины, как никогда актуальная в наше время, звучит пронзительно и волнующе.

В работах 29 художников и скульпторов, многие из которых являются нашими земляками, прослеживаются две ведущих темы. Одна связана с изображением событий на фронте и жизни в тылу в условиях военного времени, другая посвящена памяти о войне и ратном подвиге во имя Отечества.

Среди участников выставки есть целая группа художников-фронтовиков. В их числе – Валентин Божко со своей работой «Водружение Знамени Победы над Берлином». В основу глубоко трагических образов военных лет легли личные впечатления мастера кисти Тараса Гапоненко.

Воспоминания детства, опаленного войной, оформились впоследствии в автобиографическую картину «В родную деревню» живописца Анатолия Козикова и запоминающиеся типажи скульптора Анатолия Чибисова.

К теме фронтового подвига обращались и художники послевоенного поколения. Так, Виталий Рыбаков создал серию портретов ветеранов – Героев Советского Союза.

Немало творческих сил и таланта для увековечивания памяти о Великой Отечественной войне проявили в своих произведениях скульпторы Альберт Сергеев, Анатолий Бичуков и Виктор Дронов.

Приглашаем вас на выставку!

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