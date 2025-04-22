Нынче площадками для ее проведения станут Центральная районная библиотека, техникум туризма, менеджмента и информационных технологий, а также школа № 7.
Порядок работы
10.00 – начало работы площадки;
10.00 — 11.15 – сбор, регистрация участников и выдача бланков Диктанта;
11.15 — 11.30 – инструктаж участников Диктанта по заполнению бланков;
11.30 — 12.00 – трансляция церемонии открытия Диктанта;
12.00 — 12.45 – написание Диктанта;
12.45 — 13.00 — сбор заполненных бланков для написания Диктанта;
13.20 – закрытие площадки
Организаторы обещают, что в этом году к заданиям о Великой Отечественной войне добавятся вопросы, касающиеся СВО.
Проверить свою готовность к диктанту можно на сайте диктантпобеды.рф
xn--80achcepozjj4ac6j.xn--p1ai/Оценили 0 человек
25 апреля состоится ежегодная патриотическая акция «Диктант Победы»
Нынче площадками для ее проведения станут Центральная районная библиотека, техникум туризма, менеджмента и информационных технологий, а также школа № 7.
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