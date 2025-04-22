25 апреля состоится ежегодная патриотическая акция «Диктант Победы»

Нынче площадками для ее проведения станут Центральная районная библиотека, техникум туризма, менеджмента и информационных технологий, а также школа № 7.

Порядок работы

10.00 – начало работы площадки;

10.00 — 11.15 – сбор, регистрация участников и выдача бланков Диктанта;

11.15 — 11.30 – инструктаж участников Диктанта по заполнению бланков;

11.30 — 12.00 – трансляция церемонии открытия Диктанта;

12.00 — 12.45 – написание Диктанта;

12.45 — 13.00 — сбор заполненных бланков для написания Диктанта;

13.20 – закрытие площадки

Организаторы обещают, что в этом году к заданиям о Великой Отечественной войне добавятся вопросы, касающиеся СВО.

Проверить свою готовность к диктанту можно на сайте диктантпобеды.рф

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