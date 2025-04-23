Жители региона голосуют за объекты благоустройства в Смоленской области

Стартовало всероссийское онлайн-голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого смоляне выбирают объекты благоустройства в регионе.

Жители голосуют за объекты благоустройства в 7 муниципальных округах: Вяземском, Рославльском, Ярцевском, Сафоновском, Гагаринском, а также в Смоленске и Десногорске.

Благоустройство проведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В его рамках реализуется проект «Формирование комфортной городской среды», который действует с 2017 года по решению президента РФ Владимира Путина. Его главная цель – повысить уровень комфорта городов и вовлечь жителей в решение вопросов развития среды.

«Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и посёлки. При этом важно, чтобы они сохранили своё лицо и историческое наследие», – отметил президент РФ Владимир Путин.

Голосуйте за благоустройство своего города до 12 июня на сайте: zagorodsreda.gosuslugi.ru.

«Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены в 2026 году. Смоляне, ваш голос важен!» – сказал губернатор Василий Анохин.

Всего за 5 лет в рамках проекта в Смоленской области обновили свыше 750 объектов, из них 76 – в 2024 году.