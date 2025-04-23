Инна Тимофеева: Участникам региональной программы предстоит освоить много дисциплин

Участникам образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск» предстоит пройти обучение по ряду дисциплин. Об этом сообщила директор Президентской академии в городе Смоленске Инна Тимофеева.

Член Общественного совета программы напомнила, что ветеранам и участникам специальной военной операции предстоит пройти собеседования и проверку Министерства обороны.

Осенью начнется основной этап программы – обучение.

«Участникам региональной программы предстоит освоить много дисциплин: государственное и муниципальное управление, финансы, управление проектами, экономику, законодательство и так далее. Программа «Герои СВОего времени. Смоленск» имеет огромное значение для развития региона», — подчеркнула Инна Тимофеева.

Старт проекту в Смоленской области дал губернатор Василий Анохин. Программа реализуется по поручению президента Владимира Владимировича Путина в рамках федеральной инициативы «Время героев».