«Госуслуги Дом». Общее собрание собственников



Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сообщает о запуске федеральной информационной кампании, направленной на популяризацию проведения общих собраний собственников многоквартирных домов (далее – ОСС) в форме заочного голосования с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) и созданного на его базе мобильного приложения «Госуслуги Дом». На обновленном сайте ГИС ЖКХ (https://portal.dom.gosuslugi.ru/) добавлена вкладка, в которой подробно и доступно описаны принципы и порядок организации общих собраний собственников. Также запущена отдельная целевая страница, где собрана основная информация о порядке организации и проведения ОСС в онлайн-формате (https://gosuslugi-dom.ru/owner_day), а также инструкции по пяти темам: «Как организовать собрание в доме через ГИС ЖКХ?», «Коллективная заявка для предложений повестки ОСС», «Обращение собственника к администратору ОСС для проведения собрания», «Самостоятельное проведение онлайн-голосования», «Как голосовать на ОСС в ГИС ЖКХ?» Шаблоны бюллетеня голосования, коллективной заявки, сообщения о проведении годового/внеочередного ОСС представлены на Яндекс.Диске по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/ua9J6msU_PIwpA и доступны для скачивания.