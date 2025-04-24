Губернатор Василий Анохин призвал смолян участвовать в конкурсе «Сильные идеи для нового времени»

Смолян, желающих внести свой вклад в развитие страны, приглашают к участию в пятом Всероссийском форуме «Сильные идеи для нового времени». До 15 мая можно направить заявку на участие на платформе идея.росконгресс.рф. Эксперты отберут топ-100 идей, которые будут представлены руководству страны в июле на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде.

Форум «Сильные идеи для нового времени» организован Агентством стратегических инициатив и Фондом «Росконгресс». Как подчеркнул Президент Владимир Владимирович Путин, на этой площадке собираются те, кто ищет неординарные решения, ставит перед собой амбициозные цели, искренне стремится работать на благо Родины.

В 2024 году три проекта из Смоленской области вошли в топ-1000 идей форума. «Новое слово — Свобода» — помощь женщинам и их детям для предотвращения социального сиротства; «Здоровая Олимпиада» и программа уроков «Школы питания» для формирования у детей привычки здорового питания; «Импульс Первых» Союзного государства «Россия — Беларусь» — для поддержки и развития молодежной занятости и предпринимательства в сопредельных государствах.

В 2025 году идеи и предложения принимаются по пяти направлениям, отвечающим целям развития страны до 2030 года:

• Национальная социальная инициатива: социальные инициативы и городское развитие.

• Национальная предпринимательская инициатива: новый бизнес и креативная экономика.

• Национальная технологическая инициатива: гражданско-военные технологии и «Платформа НТИ».

• Национальная кадровая инициатива: раскрытие потенциала каждого человека и обеспечение экономики необходимыми кадрами.

• Национальная экологическая и климатическая инициатива: сохранение природы, адаптация к климатическим изменениям и устойчивое развитие.

– Смоляне, это хороший шанс получить поддержку, присоединяйтесь! – призвал Василий Николаевич Анохин инициативных граждан.