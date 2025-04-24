Минцифры России и Альянс по защите детей в цифровой среде обновили информацию о родительском контроле на портале Госуслуг

Важные шаги по обеспечению безопасности детей в цифровом пространстве сделаны благодаря совместным усилиям Минцифры России и Альянса по защите детей в цифровой среде. На Едином портале государственных и муниципальных услуг теперь доступна обновленная информация о средствах родительского контроля, которые могут быть использованы на мобильных устройствах, таких как смартфоны, планшеты и ноутбуки.

В условиях стремительного роста числа интернет-угроз, связанных с кибербуллингом и недопустимым контентом, вопросы защиты детей становятся особенно актуальными. Обновленная информация на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/life/details/internet_safety_children) включает рекомендации по настройке различных инструментов родительского контроля.

На портале родители найдут полезные инструкции по установке программного обеспечения для мониторинга активности своих детей в интернете. Это поможет не только ограничить доступ к нежелательному контенту, но и создать безопасную онлайн-среду для обучения и развлечений.

Помимо рекомендаций по программам родительского контроля, портал предлагает доступ к бесплатным сервисам и материалам по цифровой безопасности. Включены также опции детского режима в популярных приложениях и сервисах, что позволяет настроить безопасность на индивидуальном уровне для каждого ребенка.