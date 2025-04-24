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Хозяин где-то рядом

25.04.2025

В центральной районной библиотеке прошла акция помощи бездомным животным, находящимся в приюте «Верность».


По словам зооволонтера Риммы Маслобойниковой, за пять лет сотрудничества с приютом дом обрело около двухсот собак и кошек.


Одна из главных задач акции – формирование у сафоновцев ответственного отношения к братьям нашим меньшим.


Школьники принесли корм и другое необходимое приюту, рассказывали стихи о животных, на благотворительной ярмарке приобретали открытки сафоновской художницы Моны Даль, внесли денежные пожертвования.


Победители конкурса рисунков «Пушистые профессии» среди учеников школы № 8 получили грамоты и призы.


Пусть людей, неравнодушных к проблемам бездомных животных станет больше, и все четвероногие найдут добрые руки.

Опубликовано в категории Приоритеты

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