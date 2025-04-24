﻿Смоленская АЭС: более 3 километров побережья Десногорского водохранилища убрали активисты акции «Зеленая весна – 2025»





Волонтерское объединение атомщиков «Протон» при поддержке Смоленской АЭС организовало традиционную акцию по уборке берегов Десногорского водохранилища. Экологический десант поддержал Всероссийский проект «Зеленая весна — 2025». Более 130 сотрудников и ветеранов атомной станции, подрядных организаций и студенты энергетического колледжа поставили перед собой задачу — избавить популярные места отдыха от мусора.

«Мы видим положительную динамику – с каждым годом мусора становится меньше, — отметил руководитель волонтерского объединения «Протон» Владимир Муравьев. – Это говорит о том, что наши усилия не напрасны, и экологическая культура в Десногорске растет. Однако проблема неорганизованного туризма пока сохраняется, поэтому такие акции по-прежнему актуальны. В этот раз мы вновь сделали огромную работу, подготовив к летнему сезону живописные территории, где с удовольствие отдыхают жители и гости города, ловят рыбу, загорают. Призываю всех: давайте соблюдать чистоту и любить свою родину».

За три часа десногорцы привели в порядок пять участков побережья общей площадью 0,1 квадратных километров. Общими усилиями было собрано более 9 кубометров мусора, включая пластиковые бутылки, стекло, автомобильные покрышки. 500 мешков оперативно вывез региональный оператор ООО «СпецАТХ».

Участники акции единогласны во мнении, что забота о природе – это ответственность не только предприятий, но и каждого жителя.

«Наш коллектив всегда с радостью поддерживает такие инициативы. В этом году мы снова вышли на уборку большой командой. Хочется верить, что в будущем необходимость в таких масштабных акциях отпадет, потому что люди вдохновятся на более ответственное поведение и просто перестанут мусорить», — отметил представитель ООО «Электроцентрналадка» Александр Крюков.

Смоленская АЭС и волонтерское объединение «Протон» регулярно проводят совместные экологические и социальные акции, направленные на улучшение качества жизни в Десногорске. Акция «Зеленая весна» ежегодно объединяет сотни неравнодушных людей. Организаторы уверены, что личный пример и постоянная работа помогают сохранять природное богатство региона и воспитать в обществе культуру ответственного отношения к окружающей среде.

Крупные отечественные компании уделяют большое внимание реализации проектов в сфере рационального природопользования. Госкорпорация «Росатом», производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к «зеленой» экономике. Атомщики проводят модернизацию оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии, ежегодно направляют сотни миллионов рублей на мероприятия по охране окружающей среды.

Проект «Зеленая Весна» Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского реализует с 2014 года. Предприятия атомной отрасли традиционно являются активными участниками акции.

Справочно:

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока, электрическая мощность каждого — 1 000 МВт.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС