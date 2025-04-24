﻿Смоленская АЭС подтвердила высокий уровень пожарной безопасности во время проверки





На Смоленской АЭС завершилась проверка состояния пожарной безопасности, которую провели специалисты ФГКУ «Специальное управление ФПС №72 МЧС России» и ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС №93 «Испытательная пожарная лаборатория» МЧС России».

В ходе проверки оценивалась эффективность системы управления пожарной безопасностью объекта защиты атомной станции, соблюдение персоналом станции и подрядных организаций установленного противопожарного режима, состояние систем и средств противопожарной защиты, путей эвакуации, а также готовность специальной пожарно-спасательной части №1 к реагированию на чрезвычайные ситуации.

Атомные станции являются критически важными объектами, поэтому к их пожарной безопасности (ПБ) предъявляются повышенные требования. Для объективной и полной оценки соблюдения требований ПБ с 2024 года введен постоянный государственный контроль (надзор) на объектах АЭС, который подразумевает непрерывное пребывание инспекторов пожарного надзора на атомной станции для проведения надзорных мероприятий.

В течение недели специалисты провели обходы помещений главного здания Смоленской АЭС, обследовали пути эвакуации. Сотрудники «Испытательной пожарной лаборатории» с использованием специального оборудования проверили системы противопожарной защиты: автоматическую пожарную сигнализацию на всех трех энергоблоках, систему оповещения и управления эвакуацией, установки противодымной защиты, огнезащитную обработку колонн машинного зала.

«Все системы противопожарной защиты находятся в работоспособном состоянии. Система обеспечения пожарной безопасности на Смоленской АЭС находится на достойном уровне. Учитывая положительную практику, мы будем ходатайствовать о распространении ряда документов и регламентов на другие атомные станции», — отметил председатель комиссии, заместитель начальника отдела ФГПН «Специальное управление ФПС № 72 МЧС России» Владислав Буркот.

В качестве положительной практики отмечена организация противопожарных мероприятий и составление регламентов обслуживания систем противопожарной защиты. На должном уровне соблюдаются и выполняются все требования, системы противопожарной защиты установлены сверх необходимого количества, что повышает уровень пожарной безопасности. «Безопасность, в том числе, пожарная – наивысший приоритет, — подчеркнул первый заместитель главного инженера Смоленской АЭС Вадим Скирда. — Работа по ее совершенствованию будет продолжена, в том числе на основе рекомендаций, полученных по итогам прошедшей проверки».

Справочно:

В течение 2025 года инспекторы пожарного надзора планируют посетить все АЭС Концерна «Росэнергоатом». Подобные проверки уже прошли на Калининской и Ленинградской АЭС. Следующий противопожарный аудит состоится на Балаковской АЭС.

Безопасность — один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и Концерна «Росэнергоатом». Значительное внимание уделяется вопросам культуры безопасности, обеспечения и повышения пожарной безопасности, внедрению современных методов предупреждения пожаров и надежной противопожарной защиты АЭС, охраны труда и борьбы с травматизмом.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС