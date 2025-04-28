Василий Анохин: «Благодаря нашим неравнодушным жителям регион стал ещё чище и красивее. Спасибо всем участникам!»

Всю неделю в разных уголках региона жители наводили порядок в парках, скверах, дворах, высаживали деревья. Тысячи смолян присоединились к Всероссийскому субботнику 26 апреля. Благодаря нашим неравнодушным жителям регион стал ещё чище и красивее. Спасибо всем участникам!



В местах проведения субботников работали волонтеры. Они помогали смолянам проголосовать за объекты, которые будут благоустраивать в 2026 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в нацпроект » Инфраструктура для жизни «.



В этом году жители голосуют за объекты в семи муниципальных образованиях: Вяземском, Рославльском, Ярцевском, Сафоновском, Гагаринском округах, а также Смоленске и Десногорске.







Сделать свой выбор можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе», а также при помощи волонтеров в крупных торговых центрах и других общественных местах. Голосование продлится до 12 июня, смоляне, это ваш выбор!









