Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина

Рассказываем об основных событиях рабочего графика главы региона

Визит полномочного представителя Президента России

Смоленскую область с рабочим визитом посетил полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев. В центре внимания были вопросы подготовки к празднованию Дня Великой Победы, поддержки участников СВО и их семей, меры по повышению рождаемости, а также развитие социально ответственного бизнеса в регионе.

Губернатор Василий Анохин и полпред посетили филиал фонда «Защитники Отечества» и 33-ю школу в Смоленске, которую окончили Герои России Артем Иванов и Дмитрий Беляев. Также с приближающимся праздником Великой Победы поздравили ветерана Великой Отечественной войны Виктора Васильевича Якунина.

Слёт городов-героев

В преддверии празднования 80-летия Великой Победы Смоленск принял Международный слет городов-героев.Наш регион объединил представителей Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Севастополя, Новороссийска, Керчи, Тулы, Мурманска, Минска и Бреста, а также городов воинской славы Вязьмы, Ельни и Витебска. Цель слета — укрепление сотрудничества в работе по защите и сохранению исторической памяти.

«Города-герои – это не просто географические названия, это символы несгибаемого мужества, стойкости и патриотизма нашего народа. В каждом из этих городов – своя героическая страница Великой Отечественной войны, свой подвиг, свой вклад в общую Победу», — отметил Василий Анохин.

Четыре дня были насыщены патриотическими мероприятиями, акциями, экскурсиями, общением и обменом опытом среди участников. Например, в Сквере Памяти Героев высадили клены, каждый из которых символизирует один из городов-героев. А в Реадовском парке делегатами и волонтерами была создана «огненная картина» из трех тысяч свечей. В основу изображения легла известная фотография «Знамя Победы над Рейхстагом», сделанная советским военным корреспондентом Евгением Халдеем 2 мая 1945 года.

Василий Анохин отметил, что прошедший на нашей героической земле слет еще больше упрочнил братские связи между народами России и Беларуси.

Укрепляем братские связи

Впервые в Смоленске состоялось заседание Межпарламентской комиссии российского Совета Федерации и белорусского Совета Республики по межрегиональному сотрудничеству.Представители верхних палат парламентов рассмотрели исполнение решений, принятых на Форумах регионов России и Беларуси.

Василий Анохин отметил, что важное мероприятие высокого уровня прошло успешно, а наш регион шаг за шагом закрепляет за собой статус ключевого локомотива в интеграции с братским сопредельным государством. «Наша область реализует почти 50 соглашений о сотрудничестве с Беларусью в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Уверен, что это далеко не предел, и у нас есть огромный потенциал для дальнейшего расширения взаимодействия».

Регион готов к главному празднику

В Смоленске состоялось итоговое заседание регионального оргкомитета по подготовке и празднованию 80-летия Великой Победы. «Наша область готова достойно и на высоком уровне отметить важнейший исторический юбилей. Предстоящие праздничные мероприятия по поручению Президента постарались наполнить глубоким содержанием, чтобы герои и события Великой Отечественной войны еще больше сплотили всех нас и укрепили чувство ответственности за судьбу Родины. Основное внимание уделим заботе о наших дорогих ветеранах и укреплению патриотизма у детей и молодёжи на примерах поколения победителей», — отметил Василий Анохин.

Главным событием станет Парад Победы, который состоится 9 мая на площади Ленина в областном центре. Его зрители могут взять с собой фото «Бессмертного полка». В этом году эта патриотическая акция пройдет в онлайн-формате. Чтобы принять участие, нужно до 6 мая загрузить фото Героя своей семьи на сайте Бессмертного полка России 2025.polkrf.ru. Там же 9 мая состоится онлайн-шествие.

В городах воинской славы — Вязьме и Ельне – состоятся торжественные прохождения войск, а также возложения цветов к мемориалам, памятные митинги, концерты, акции. Праздничные салюты озарят небо в Смоленске, Вязьме и Ельне.

4 мая в области пройдет акция «Парад для одного ветерана». Волонтеры и военнослужащие поздравят участников Великой Отечественной войны, проведут концерты и парады с торжественным маршем прямо во дворах их домов.

Стоит отметить, что с начала года учреждения региона уже организовали свыше 100 тематических выставок, более 100 концертов, для детей и молодежи проведено почти полтысячи Уроков мужества и конференций. Всего в области состоится свыше 2 тысяч мероприятий, посвященных 80-летию Победы.

Рабочая поездка в Рославльский округ

Губернатор посетил предприятие «АГРИТЕК». Компания построила цех по углубленной очистке растительных масел мощностью переработки до 200 тонн в сутки. Там запущено производство новых для завода продуктов – жидкого лецитина и соевого масла, применяемых в пищевой и косметической промышленности.

Инвестиционный проект реализован в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. Общий объем вложений в строительство нового цеха составил почти 270 млн рублей. Для жителей округа созданы дополнительные рабочие места.

В прошлом году компания приобрела имущественный комплекс хлебной базы стоимостью более 260 млн рублей и вложила в обновление инфраструктуры объектов более 36 млн рублей. Сейчас совместно с региональным Правительством прорабатывается возможность запуска нового масштабного инвестиционного проекта.

Также в Рославле Василий Анохин встретился с участниками СВО и их семьями, представителями ветеранских организаций: «Обсудили, как реализуются меры поддержки, чем еще мы можем помочь нашим защитникам и их близким. Такие встречи провожу регулярно, чтобы быть на постоянной связи с бойцами и их семьями. Сейчас им необходима наша забота и внимание, и это один из ключевых приоритетов нашей работы».

Нет ничего более ценного, чем здоровье детей

В Смоленской области будет внедрена ранняя диагностика болезней детей. Реализацию этого важного проекта Василий Анохин обсудил с Президентом Союза педиатров России Лейлой Намазовой-Барановой. Договорились, что Смоленская область станет первым регионом, где будет внедрен комплекс обследований для выявления опасных патологий у малышей, в том числе наследственных. Такая система позволит своевременно начинать лечение и эффективнее бороться с развитием тяжелых для здоровья последствий.

«Нет ничего более ценного, чем здоровье детей», — отметил Василий Анохин.

С прошлой осени наш регион участвует в пилотном проекте по обучению медиков первичного звена простым схемам выявления у детей расстройств аутистического спектра и других особенностей психофизического развития. Все эти наработки были собраны Лейлой Сеймуровной в справочнике. Он издан в начале года и будет распространяться среди педиатров, фельдшеров и медсестер Смоленской области, чтобы у них были понятные диагностические инструменты.

Следующим шагом станет постепенная модернизация системы поддержки особенных детей, чтобы создать максимально комфортные условия для их социализации.

Конструктивное взаимодействие

На прошлой неделе Василий Анохин подписал соглашение с руководителем регионального отделения Общероссийского народного фронта Наталией Семенцовой: «Возобновляем практику совместного обсуждения и проработки проблем жителей региона, выявленных Народным фронтом. Подписали официальный документ, включающий более 20 общественных предложений регионального отделения ОНФ. По каждому из них даны мои поручения».

Татьяна Напреева