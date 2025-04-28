Президиум Госсовета обсудил развитие городской среды

Президент РФ Владимир Путин во вторник 15 апреля провел заседание президиума Госсовета. Его тема — «О развитии инфраструктуры для жизни».

«Градостроительство — это, конечно, особая вещь. То, чем мы занимаемся сегодня, остается на века. И здесь, конечно, нельзя допустить никакой эклектики, если это специально не делается, конечно, никакого хаоса», — сказал глава государства.

Он отметил, что в случае устаревания генерального плана строительства надо думать, как сделать эту работу более эффективной, соответствующей «требованиям сегодняшнего дня».

Глава государства также обратил внимание на то, что людям в некоторых городах не нравится современная застройка. «В Сочи, например, настроили свечи какие-то. Местным жителям не очень нравится. Поэтому здесь нужно повнимательнее», — сказал он.

Путин сообщил, что показатель обеспеченности жильем на уровне 33 кв. м на человека в стране будет достигнут к 2030 году.

«Здравоохранение, образование, жилье — это базовые вещи, фундамент, на котором строится жизнь почти каждого человека, практически каждой семьи […] Ну а вместе с жильем и вся стройка в широком смысле этого слова, и дороги, расселение аварийного жилья и так далее», — сказал он.

Как вы оцениваете качество городской среды в вашем регионе? Что необходимо предпринять для того, чтобы она развивалась более высокими темпами? Какие инфраструктурные проекты реализуются в вашем регионе? Какие потребности региона в инфраструктуре вы могли бы отметить?

Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората Смоленского государственного университета, лектор общества «Знание»

Тема развития инфраструктуры для жизни, затронутая Президентом России Владимиром Путиным на заседании президиума Госсовета, имеет особое значение для всех регионов страны. Это не только вопрос эстетики городской застройки, но и качества жизни граждан, их комфорта, безопасности и возможностей для развития. Именно поэтому инфраструктурные проекты должны быть продуманными, современными и учитывать мнение жителей.

Смоленская область в последние годы демонстрирует системный подход к развитию инфраструктуры. Регион активно реализует проекты в рамках «инфраструктурного меню» и национальных программ: строятся и модернизируются школы, больницы, спортивные и культурные объекты, благоустраиваются дворы и общественные пространства. Значительные усилия направлены на развитие жилищного строительства — в 2024 году построено почти 500 тыс. кв. м жилья, а к 2030 году планируется ввод 2,6 млн кв. м.

Важно, что в регионе уделяется внимание не только количественным, но и качественным показателям: реализуются проекты комплексного развития территорий, применяется архитектурный надзор, учитываются принципы устойчивого градостроительства. Такой подход позволяет создавать не просто квадратные метры, а полноценную, комфортную городскую среду. Учитывая курс, заданный Президентом, именно этот вектор — гармония между функциональностью, эстетикой и потребностями жителей — должен стать основой развития инфраструктуры в регионах.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Заседание Президиума Госсовета было посвящено развитию инфраструктуры и вопросам градостроительства. Эти темы очень важны для граждан. Приобретение жилья является насущной необходимостью для российских семей. Высокие ставки по кредитам препятствуют решению жилищного вопроса. Согласно исследованию Mail.ru, например, в Новосибирске двухкомнатную квартиру можно купить в среднем за 3 400 000 рублей. Ежемесячный платеж при ипотеке за 20 лет составит 66 910 рублей, минимальный первоначальный взнос — 683 400 рублей. При таких условиях квартира по итогу будет стоить 16 741 800 рублей. За эту сумму можно приобрести пять таких же квартир. Такая ситуация приводит к перетоку значительных ресурсов в банковский сектор, а граждане вынуждены надеяться лишь на льготные программы для решения жилищного вопроса. Доходы многих граждан не позволяют приобретать жильё даже в ипотеку на 30 лет; при этом условием ряда программ, например, программы сельской ипотеки в новой редакции, является работа в течение 5 лет в определённых отраслях, в противном случае ставки могут быть пересмотрены до рыночного уровня. При этом никто не гарантирует стабильность работы предприятия в течение этого времени, что создаёт риски изъятия жилья и банкротства граждан.

Тем не менее, государство реализует множество программ на рынке жилья, позволяющее приобретать жильё на льготных условиях, например, многодетным семьям, которые, согласно Земельному кодексу, также имеют право на получение земельного участка на строительство жилья. А кроме того, недавними изменениями в законодательство расширен перечень категорий граждан, которые могут вступить в жилищно-строительные кооперативы для получения в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства жилья. Изменения касаются граждан, принимающих (принимавших) участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей или выполняющих (выполнявших) задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России. До этого такой привилегией пользовались только многодетные граждане, работники социальных и образовательных организаций, учреждений культуры, здравоохранения и т. п. Также законом предусмотрена возможность для участников СВО вступать в ЖСК, земельные участки которым предоставляются единым институтом развития (АО «ДОМ.РФ»).

Вместе с тем, удовлетворённость граждан градостроительной политикой не исчерпывается лишь доступностью жилья. Очень важно здесь и качество городской среды. Если жилищное строительство заключается лишь в строительстве огромных “человейников” без социальной инфраструктуры поблизости (школ, больниц, учреждений культуры), да ещё на пустырях без озеленения, вряд ли жизнь в такой городской среде можно назвать комфортной. Проект комплексного развития территорий призван решить проблему комплексной модернизации социальной инфраструктуры, однако формулировки в законодательстве создают риски для жителей старых домов получить лишь компенсацию рыночной стоимости, которая не даёт возможность приобрести жильё аналогичной площади в привычном районе. А если ещё вычитать из этой рыночной стоимости расходы на снос старого жилья, как это предлагалось в ряде проектов нормативных актов, жилищные права граждан могут быть ущемлены. Очень важно, что суды и прокуратура в ряде регионов защитили права граждан сносимых домов в подобных случаях, такого рода реагирование на защиту прав граждан очень важно для защиты прав граждан на жилище, гарантированное Конституции, а также для защиты интересов собственников жилья, подпадающего под снос, которые могли голосовать против сноса многоквартирных домов, но оказались в меньшинстве.

Застройщики должны иметь возможность получать кредитные ресурсы на строительство по доступным кредитным ставкам, но при этом участвовать в возведении социальной инфраструктуры уже на этапе модернизации новых кварталов. Банки должны получать справедливую прибыль на проектах строительства, но она не должна быть инструментом неосновательных обогащения. А многие граждане с удовольствием будут реализовывать проекты индивидуального жилищного строительства, но нужно помочь им в получении земельных участков, приобретении строительных материалов, расширении практики налоговых вычетов — государству нужно подумать над расширением таких инструментариев. По динамике индвидуального жилищного строительства видно, что многие хотят жить в индивидуальных домах на своей земле, но для этого не хватает инструментов поддержки.

В Смоленской области качество городской среды в целом неплохое — развита социальная и транспортная, дорожная инфраструктура, в городах достаточный уровень озеленения. Вместе с тем, оптимизация социальных учреждений имела определённые негативные последствия, и нужно предпринять жёсткие меры по защите зелёных зон в городах от вырубке и следить за соблюдением механизма компенсационного озеленения, а также следить за состоянием зелёных насаждений. Внимание также требует качество водопроводной воды, состояние труб в сфере ЖКХ, по ряду транспортных направлений число автобусов и маршруток выглядит недостаточным.

Для развития социальной инфраструктуры Смоленская область начала использовать “инфраструктурное меню”, дающее возможность привлечения бюджетных кредитов под 3% на 15 лет, что является достаточно эффективным инструментом. Увеличились поступления в региональный бюджет, что даёт возможность решения ряда социальных вопросов.

В небольших муниципалитетах начали реализовываться программы строительства социалных многоквартирных домов для специалистов и детей-сирот, что очень важно. Как представляется, гражданам нужны дополнительные меры поддержки для индивидуального жилищного строительства в условиях роста инфляции.

Модернизация инфраструктуры в Смоленской области должна включать в себя модернизацию сетей теплоснабжения и водоснабжения с целью, в том числе, улучшения качества воды и улучшения показателей энергоэффективности многоквартирных домов и сокращения теплопотерь в отопительный сезон; ремонт и строительство новых мостов с соблюдением всех требований безопасности и длительности эксплуатации. Обязательно нужно ускорить проект строительства аэропорта и образовательного кампуса — эти проекты заявлены в 2023 году, и есть поручение Президента, и нужно оперативно выйти на разработку проектно-сметной документации. Необходимо провести модернизацию стадиона “Спартак” для возможного его использования в качестве арены для профессионального футбольного клуба, который может быть возрождён в регионе. Нужно обратить внимание на производства, которыми традиционно славился регион — льноводство, огранка бриллиантов, производство холодильников — и провести комплексную модернизацию и возрождение производственной базы. Именно наращивание производственных мощностей способно увеличить поток налоговых поступлений в региональный и местный бюджет, которые могут быть направлены на решение социальных проблем Смоленской области.