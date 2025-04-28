﻿Смоленская АЭС: начальники смен российских и белорусской АЭС повысили навыки лидеров на семинаре ВАО АЭС





Сотрудничество атомных станций с Всемирной ассоциацией организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС) направлено на достижение высоких стандартов безопасности в области эксплуатации энергоблоков.

Московский центр ВАО АЭС провел на Смоленской АЭС обучающий семинар по теме лидерства и культуры безопасности. В нем приняли участие более 30 представителей шести российских атомных станций, а также Белорусской АЭС.

«Перед нами стоит цель — воспитать лидеров, которые будут мотивировать своих коллег на успешное решение производственных задач, содействовать их профессиональному развитию. Уверен, что все участники семинара примут постулаты ВАО АЭС — курс на совершенство, повышение культуры безопасности, а также получат необходимые навыки и инструменты, которые смогут применять в своей работе», — отметил заместитель директора Смоленской АЭС Сергей Кузьмин.

Программа семинара была ориентирована на начальников смен, резервистов на старшие оперативные должности, инструкторов по подготовке операторов.

«Начальников смен часто называют «ночными» директорами атомных станций. Это специалисты, которые аккумулируют знания о текущем состоянии энергоблока и в случае отклонений от нормальной эксплуатации будут принимать важные решения. Важно, чтобы они владели полной информацией о том, что происходит на станции, и были готовы и способны принять правильные решения», — подчеркнул советник Московского центра ВАО АЭС Алексей Солдатов.

Участники семинара ознакомились с концепцией лидерства в атомной энергетике, обсудили такие темы, как человеческий фактор, коммуникация, противоаварийная готовность, мотивационная компетентность и развитие стрессоустойчивости, базовые принципы эксплуатации, цикл изменения производственных показателей АЭС и др. Помимо лекций были проведены практические модули по наблюдениям и коучингу, а также рассмотрены основополагающие документы ВАО АЭС по лидерству.

Всем присутствующим была передана брошюра «Характеристики эффективности руководителей-лидеров в атомной энергетике».

«В этом документе ВАО АЭС описаны принципиальные аспекты, как должны вести себя лидеры в атомной энергетике, какие они должны проявлять качества. Мы обсуждали с участниками семинара, как сделать так, чтобы эти принципы прочно вошли в нашу жизнь, в наше понимание, в наши ценности, в производственную культуру — для дальнейшего повышения безопасности наших атомных станций», — сообщил руководитель отдела «Развития отраслевого лидерства и компетенций» ВАО АЭС – МЦ Сергей Локтионов.

По словам начальника отдела производственного мониторинга и представителей на площадках ВАО АЭС-МЦ Вадима Тарыкина, лидерство — очень важная и актуальная тема во всем мире, во всех эксплуатирующих организациях, поэтому атомщикам крайне важно делиться передовым международным опытом, знаниями и положительными практиками по данному направлению.

«Организуя семинары, миссии поддержки, партнерские проверки по каким-то проблемным вопросам, возникающим в процессе эксплуатации энергоблоков, ВАО АЭС оказывает колоссальную поддержку атомным станциям. В процессе обсуждений и обмена опытом с коллегами мы по-новому, под другим углом смотрим на свои процессы, берем на заметку какие-то новые подходы, инструменты, чтобы совершенствовать свою работу», — выразил общее мнение начальник смена цеха по хранению и обращению с ОЯТ Смоленской АЭС Алексей Турапин.

Справочно:

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

* ВАО АЭС – некоммерческая, неправительственная, международная организация, в состав которой входят все операторы (структуры), эксплуатирующие атомные станции. Ассоциация создана в 1989 году. Деятельность ассоциации направлена на реализацию главной цели – максимального повышения безопасности и надёжности эксплуатации АЭС путем обмена информацией, содействия установлению контактов среди членов ВАО АЭС, сравнения результатов их работы, а также внедрение передового опыта.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС