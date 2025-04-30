Еще один островок детства

Новая детская игровая площадка появилась на улице Радищева. В марте этого года начались работы по обустройству места под площадку, а в апреле завершилось её оборудование яркими игровыми элементами: навесными качелями, качелями-балансиром, горкой и несколькими столиками со счетами. Дал поручение своему заместителю обеспечить до 1 сентября этого года установку опор и организации уличного освещения данной площадки.

– Надеюсь, что юные посетители оценят новое игровое пространство, будут бережно к нему относиться и весело проводить там время, – написал Глава Сафоновского муниципального округа Александр Царев в соцсетях.

Источник: https://vk.com/id651185641