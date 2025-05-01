Атмосферу комфорта создаем вместе



Всероссийское голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2026 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», стартовало 21 апреля.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Благоустроенные пространства –

драйверы новой городской экономики и важный фактор народосбережения. Одной из приоритетных задач проекта является увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. Для этого и проводится голосование за выбор того или иного объекта благоустройства. Кроме того, граждане участвуют в подаче заявки преобразования своей дворовой территории.

В Сафоновском муниципальном округе программа реализуется с 2017 года. За этот период в Сафонове благоустроено 70 дворов: от ремонта дорожного покрытия и тротуаров до установки современных игровых и спортивных комплексов, освещения, лавочек и урн, а также озеленения территорий и устройства парковок. К благоустройству активно подключаются управляющие компании. Так, в первом микрорайоне УК «Жилсервис плюс» пошла навстречу активным гражданам, занимающимся озеленением придомовой территории: помогла установить ограждения клумб, смонтировать водопроводы для поливки зеленых насаждений. В 2025 году в городе планируется провести работы на трех дворовых территориях: возле дома № 1 по улице Первомайской, а также в микрорайоне 2 у домов № 2 и 3.

Благодаря проекту ФКГС новый облик обрели сквер Центральный, сквер воинской славы, парк Школьный и парк в поселке Южном.

Парк Школьный стал настоящим островком детства во втором микрорайоне в 2020 году. Кроме игрового комплекса с горками и качелями, здесь появились уличные тренажеры, оригинальные скульптуры медведей, гуляющей под зонтиком парочки. Есть где посидеть, а с наступлением сумерек место отдыха озаряется электрическим освещением. Территория огорожена, так что за безопасность детей можно не беспокоиться. Слышала, что жители других микрорайонов города даже завидуют обитателям этой части Сафонова.

– Здесь вечерами собирается ребятня со всей округи, – рассказала молодая мама Диана. –

Шумно, весело, дети активно проводят свободное время. Думаю, что моему полуторагодовалому сынишке Максиму тоже скоро будут интересны эти развлечения. Расстраивает только отношение сафоновцев к тому, что дается им фактически даром. Считаю, что и дома, и в школе нужно больше внимания уделять воспитанию бережного отношения подрастающего поколения к малой родине.

Тренер-преподаватель Сафоновской ДЮСШ, депутат Сафоновского окружного Совета Владимир Кузьмич рассказал о том, что изменилось в парке по улице Мира в поселке Южном благодаря реализации программы «Формирование комфортной городской среды»:

– Парк на Южном был и остается местом массового отдыха горожан. Располагают к прогулкам березовые аллеи, в теплое время года можно отдохнуть на лавочках не только в тени деревьев, но и на солнышке у озера. Со смотровых площадок можно полюбоваться окружающим пейзажем. В природный ландшафт удачно вписались пешеходные, беговые, вело-и лыжероллерные дорожки. Есть возможность заниматься бегом, оздоровительной ходьбой. Люди разных возрастов могут найти занятия для здоровья или просто гулять. В этом году, к сожалению, зима оказалась малоснежной, а то бы лыжники могли весь сезон кататься допоздна на освещенных трассах!

– Надеюсь, что не будет пустовать спортивная площадка, оснащенная тренажерами, – продолжает Владимир Федорович. – А сколько радости и положительных эмоций у малышей, их бабушек и дедушек вызывает детская игровая площадка с качелями, горками, фигурками сказочных персонажей! Удобно, что рядом с парковой зоной расположен стадион с прекрасно оборудованной беговой дорожкой, футбольными полями. Зимой работают лыжная база и прокат коньков. Благодаря созданию условий для занятий спортом все больше сафоновцев приобщаются к здоровому образу жизни, что не может не радовать!

Произошедшие в парке перемены отмечает и жительница Сафонова Елена Иванова, воспитывающая с мужем шестерых детей:

– Озеро, березовая роща, тенистые аллеи – атмосфера парка располагает к прогулкам, отдыху. Пока мои старшие дети тренируются в секции легкой атлетики, мы с младшей дочкой можем погулять по дорожкам, она поспит в своей колясочке на свежем воздухе. После того как появилась чудесная детская игровая площадка, Софийка настолько полюбила играть на ней, что малышку трудно уговорить идти домой. Парк – лучшее место для отдыха у нас в Сафонове. Вдоль дорожек установлены скамейки, урны под мусор. Хочется надеяться, что горожане будут беречь все то, что создано нам во благо. Лично мне здесь нравится все!

В 2025 году стартует первый этап благоустройства стадиона по улице Ленинградской. А нам предстоит выбрать общественную территорию, которая преобразится в следующем году. Что это будет – стадион по улице Ленинградской (второй этап), игровая площадка возле спортивного зала «Строитель», или сквер «Детский» возле кафе «Атмосфера» (второй этап) – решать вам, дорогие сафоновцы.

Благоустройство проведут по инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Марина ХОТУЛЁВА, Татьяна ГЛЯШОВА