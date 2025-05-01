Губернатор Василий Анохин представил отчет об итогах работы Правительства региона за 2024 год

Забота о людях, их благополучии – главное в работе Правительства области. На это направлена и реализация региональных программ и инициатив во всех сферах. Развиваются здравоохранение и образование, решаются инфраструктурные вопросы, создаются возможности для самореализации смолян. Приоритетное направление – поддержка участников СВО и их семей.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин в Смоленской областной Думе представил отчет об итогах работы Правительства региона за 2024 год. По всем направлениям работы в достигнуты существенные результаты. Губернатор остановился на некоторых их них:



– Поддержка участников СВО и забота о членах их семей. Количество мер поддержки увеличили почти до 50. Планируется, что в этом году их станет еще больше. Помогаем нашим защитникам и после возвращения с фронта: в обучении, с трудоустройством, вовлечением в общественную жизнь. По поручению Президента Владимира Владимировича Путина реализуем программу «Герои СВОего времени. Смоленск» для подготовки управленческих кадров из числа участников СВО.



Социальная инфраструктура. Завершено строительство школы на 1000 мест и поликлиники в мкр. Королевка, онкологического диспансера. Отремонтировано более 200 социальных объектов: школ, больниц, детских садов, колледжей, техникумов, учреждений в сфере спорта и культуры.



Социальная поддержка. В регионе действует 111 мер социальной поддержки. Ими в прошлом году воспользовались более 420 тыс. смолян – семьи с детьми, студенты, молодежь, уязвимые группы населения и др.



Инвестиции и экономика. В области сейчас реализуется более 50 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 60 млрд руб. Это новые рабочие места и возможности для самореализации смолян. Для обеспечения предприятий работниками организовали целевое обучение почти 1800 студентов.



Коммунальная инфраструктура. Провели капитальный ремонт почти 150 объектов коммунальной инфраструктуры в 21 округе. Протяженность обновленных сетей – более 200 км.



Дорожное хозяйство. Отремонтировали более 470 км дорог в регионе, два моста, закупили свыше 120 единиц коммунальной и дорожной техники.



Отчет Правительства региона был единогласно поддержан Смоленской областной Думой.

– Общей командой продолжим нашу работу во благо смолян. Благодарю депутатский корпус во главе Игорем Васильевичем Ляховым за плодотворное сотрудничество и содействие по всем вопросам развития области. Текстовая трансляция доклада доступна в тг-канале Дома Советов, – подвел итог Губернатор.