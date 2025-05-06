Урок мужества

Участник программы «Герои СВОего времени. Смоленск» Евгений Селифонтов в преддверии 80-летия Великой Победы провел «Урок мужества» в Сметанинской средней общеобразовательной школе.

Ветеран специальной военной операции, председатель Ассоциации ветеранов боевых действий СВО Смоленской области рассказал ребятам о том, насколько важна сплоченность всей страны для достижения Победы.

«Молодому поколению важно понимать, что тогда, в годы Великой Отечественной войны, победу ковали не только солдаты с оружием в руках. На Победу работала вся наша страна, весь тыл – от мала до велика. Когда женщины и старики уходили в партизаны, а дети иной раз стояли у станка. Сейчас наша страна также показывает пример сплоченности. Это вселяет уверенность, что Победа будет за нами!», — подчеркнул Евгений Селифонтов.

Напомним, старт образовательной кадровой программе для участников и ветеранов СВО в Смоленской области дал губернатор Василий Анохин. Он же возглавил Общественный совет программы. Цель – подготовка высококвалифицированных управленцев из числа участников СВО.

На данный момент продолжается этап очных собеседований с кандидатами. Лучшие будут зачислены на обучение, которое позволит получить необходимые компетенции, а также пройти стажировки на предприятиях и в органах власти Смоленской области.