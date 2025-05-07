Ваш голос учтен

Более 44 тысяч смолян уже отдали свои голоса за общественные территории для благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Среди тех, кто выбирает объекты благоустройства в смоленской области, есть и сафоновцы.



– На территории Сафоновского округа не первый год реализуется этот федеральный проект, – говорит Глава местного муниципалитета Александр Царев. – Город активно участвует в данном проекте благодаря поддержке жителей. И все мы видим результат: обустраиваются парки и скверы, благоустраиваются дворовые территории. Нынче нам предложено самим выбрать одну из трех территорий, которая будет благоустраиваться в 2026 году. Для получения федерального финансирования нам важно не только показать уровень поддержки конкретного проекта, но и подтвердить, что жители активны и действительно заинтересованы в благоустройстве общественных пространств. Я убежден, что все граждане любят свой город и стремятся к тому, чтобы он был красивее и комфортнее. Если вы хотите, чтобы город становился лучше, – обязательно голосуйте. И убедите потратить на это пять минут своих друзей и знакомых.

Проголосовать можно самостоятельно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе» или обратиться к волонтерам. О том, как помогают в этом деле добровольцы, нам рассказали ученицы школы № 7 Кира Прохорова и Василиса Жиляева.

– В процедуре могут принять участие все желающие с 14 лет, имеющие регистрацию на госуслугах. С помощью специального приложения вводим номер телефона человека, который желает проголосовать, затем его фамилию, имя, отчество. В раскрывающемся списке он выбирает территорию для благоустройства в 2026 году. Это либо сквер «Детский» в центре города, либо площадка у спортзала «Строитель», либо территория, примыкающая к стадиону по улице Ленинградской в поселке Горном. Как видите, все просто и быстро.

Подобные пункты голосования есть в каждом учебном заведении. Кроме того, к помощи волонтеров прибегают и при проведении массовых мероприятий.

Благодаря активной гражданской позиции сафоновцев с 2017 года новый облик обрели не только объекты спорта и отдыха, но и патриотической направленности. Например, Сквер воинской славы, что особенно важно в связи с сохранением исторической памяти о защитниках Отечества.

Марина ХОТУЛЕВА Фото автора