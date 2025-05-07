Из победного мая сорок пятого года

Нескончаемым потоком 6 мая текли сафоновцы в сторону железнодорожного вокзала, чтобы встретить «Поезд Победы».

С флагами, георгиевскими ленточками, букетами нарциссов и тюльпанов, кто-то в военной пилотке или солдатской гимнастерке, под звуки «Варшавянки» и «Катюши» – в одинаково приподнятом настроении дети и взрослые встречали ретросостав, который проследовал в тот день по местам боевой славы от Смоленска до Вязьмы, сделав остановки в Ярцеве и Сафонове.

Пассажирами вагонов, украшенных праздничными баннерами, стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, бывшие малолетние узники концлагерей, железнодорожники, а также студенты и школьники.

Для Смоленщины, по которой Великая Отечественная прокатилась испепеляющим огнем, «Поезд Победы» – это не просто акция, а символ единства наций, единства поколений. Когда паровоз дал сигнал к отправлению и из трубы повалил дым, под звуки «День Победы» мы прощались с гостями, как будто с самыми родными и близким на земле людьми. Слава вам, поколение победителей!