Смоленская область присоединилась к Неделе здорового долголетия

На 1 января 2025 года доля граждан старше трудоспособного возраста в России составила 24% от общего числа населения страны – это 35,1 млн человек.

В России лицами старше трудоспособного возраста считаются женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше. Из общего числа представителей старшего поколения 55 процентов – люди в возрасте от 60 до 69 лет, 45 процентов – старше 70 лет. Больше половины – 63% процента пожилых людей – это женщины.

Активное здоровое долголетие – это концепция, которая подразумевает не только долгую жизнь, но и высокое качество жизни в пожилом возрасте. Для этого необходимо физическое и психическое здоровье, а также социальное благополучие. Такой комплекс составляющих позволяет людям оставаться активными и независимыми на протяжении всего жизненного пути.

Составляющие активного (то есть, здорового) долголетия: