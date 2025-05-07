Смоленская область присоединилась к Неделе здорового долголетия

На 1 января 2025 года доля граждан старше трудоспособного возраста в России составила 24% от общего числа населения страны – это 35,1 млн человек.
В России лицами старше трудоспособного возраста считаются женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше. Из общего числа представителей старшего поколения 55 процентов – люди в возрасте от 60 до 69 лет, 45 процентов – старше 70 лет. Больше половины – 63% процента пожилых людей – это женщины.
Активное здоровое долголетие – это концепция, которая подразумевает не только долгую жизнь, но и высокое качество жизни в пожилом возрасте. Для этого необходимо физическое и психическое здоровье, а также социальное благополучие. Такой комплекс составляющих позволяет людям оставаться активными и независимыми на протяжении всего жизненного пути.
Составляющие активного (то есть, здорового) долголетия:
- Физическая активность. Регулярные физические упражнения помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, укрепляют мышцы и кости, способствуют улучшению гибкости и координации, помогаю сохранять умственные способности и психическое благополучие.
- Здоровое питание. Сбалансированное питание, богатое витаминами, минералами, клетчаткой и полезными жирами, помогает поддерживать здоровье и предотвращать хронические заболевания.
- Умственное здоровье. Поддержание активности мозга через обучение, чтение, решение головоломок и участие в социальных мероприятиях способствует улучшению когнитивных функций и снижению риска деменции.
- Социальная активность. Общение с друзьями и семьей, участие в общественных мероприятиях и волонтерская деятельность помогают поддерживать социальные связи и предотвращают одиночество.
- Психологическое благополучие. Умение справляться со стрессом, позитивный настрой и эмоциональная устойчивость играют важную роль в общем состоянии здоровья.
- Регулярные медицинские осмотры. Своевременное обращение к врачу и профилактические обследования помогают выявлять заболевания на ранних стадиях, предотвращать обострения и осложнения имеющихся болезней, вовремя корректировать лечение, следить за соблюдением рекомендаций.
- Забота о здоровье. Грамотность в вопросах здоровья и осознанный подход к своему здоровью, включая отказ от вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем), а также соблюдение режима сна и отдыха, получение знаний и навыков по управлению параметрами здоровья и организации жизни в зависимости от состояния здоровья и возраста от экспертов, использование экспертных полезных цифровых ресурсов и информационно-образовательных материалов.
Активное здоровое долголетие требует комплексного подхода и личной ответственности за свое здоровье.
Пожилые люди часто сталкиваются с рядом проблем здоровья, которые влияют на их качество жизни. Эти проблемы важно понимать, чтобы обеспечивать пожилым людям поддержку и ресурсы для улучшения здоровья и качества жизни.
Комплексные меры профилактики и своевременное обращение за медицинской помощью могут значительно улучшить состояние здоровья и повысить качество жизни пожилых людей.
Многие вопросы, которые кажутся доступны только молодым, сегодня могут быть доступны и людям старших возрастов. Поэтому важно сохранять здоровье и активность в пожилом возрасте, применяя научный подход, проектные решения и межведомственное программное взаимодействие.
Нововведение, которое появилось в феврале 2025 года — центры активного долголетия начали работать без выходных. Это возможность для пенсионеров ежедневно участвовать в разнообразных образовательных, спортивных и культурных мероприятиях, не чувствовать ненужность и одиночество в выходные и праздники.
В смоленских комплексных центрах социального обслуживания населения в рамках проекта «Активное долголетие» проводится программа «Азбука интернета», призванная помочь пожилым людям и инвалидам быть на «ты» с цифровыми технологиями, а так же реализуются проекты «Радуга здоровья» и «Смоленское долголетие» совместно с центром общественного здоровья и медицинской профилактики ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер» с целью повышения грамотности в вопросах сохранения, укрепления и контроля параметров здоровья, для приобретения навыков по соблюдению физической активности, здорового питания и психологического благополучия с учетом возраста и наличия заболеваний. Так же ЦОЗиМП поддерживает деятельность площадок клуба «Бодрость», который работает в городе Смоленске с 1992 года во главе с Виктором Михайловичем Гамаюновым. Клуб отметит в 2025 году 33 года, а Виктор Михайлович – 93 года со дня рождения.
Совместный проект ЦОЗиМП с музеем «Смоленская крепость» под названием «Крепость здоровья» стартовал 20 апреля 2025 года. Экскурсионные маршруты с историческим контентом дополнены познавательными сюжетами о физической активности и правильном питании, полезных для здоровья практиках. Проект направлен на продвижение физической активности и грамотности в вопросах здоровья среди смолян различных возрастов и создан для развития семейных форм активного досуга. Анонсы о ближайшей экскурсии в майские выходные будут размещены в соцсетях ЦОЗиМП и музея «Смоленская крепость»: следите и не пропустите возможность подарить активное многолетие и хорошее настроение себе и близким!
Некоторые мероприятия, которые проводятся в рамках программы «Активное долголетие» и проектов ЦОЗиМП:
- Физическая активность 1. Уроки физкультуры, занятия йогой, прогулки на свежем воздухе и другие виды спорта и активного отдыха.
- Социокультурная активность 1. Организация творческих мастерских, культурных мероприятий, экскурсий и общественных мероприятий.
- Психологическая и социальная поддержка 1. Групповые и индивидуальные консультации помогают преодолеть чувство одиночества и страх перед возрастом, а также помогают в адаптации к жизни в обществе.
- Досуговые мероприятия. Мастер-классы, творческие вечера, групповые занятия спортом, музыкальные и танцевальные встречи, совместные походы в театры и музеи.
Если вам это интересно, и вы хотите присоединиться – обращайтесь в центр общественного здоровья и медицинской профилактики ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер». Центр общественного здоровья и медицинской профилактики ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер» поможет вам создать лучшие практики.
Обращайтесь! 8 (4812) 35-06-77
Будьте первым, кто оставит комментарий!