Агрогрант

Хорошая новость для тех, кто мечтает открыть свое дело в сфере фермерского хозяйства. В Смоленской области начался прием заявок на грант «Агростартап» с общим объемом финансирования свыше 30 млн рублей.

Смоляне могут получить грант на сумму до 7 млн рублей и покрыть до 90% затрат на создание и развитие собственного бизнеса. Конкурс проводится для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, которые возглавляют фермерские хозяйства. Средства можно использовать в течение полутора лет.

В 2024 году Правительство области выделило более 26 миллионов рублей на создание и поддержку хозяйств, занимающихся выращиванием картофеля, зерновых культур и молочным скотоводством. Гранты получили пять участников из Демидовского, Монастырщинского, Рославльского, Смоленского и Ярцевского округов.

Заявку можно подать до 29 мая через портал предоставления мер государственной поддержки. (https://promote.budget.gov.ru/public/minfin/selection/view/2a03adb6-2e48-4145-9e93-3f3ae79de8a4?showBackButton=true&competitionType=0)