Галина Юрасова: Все участники программы «Герои СВОего времени. Смоленск» нацелены на реализацию себя в мирной жизни

Более 80 участников отборочного этапа на образовательную программу «Герои СВОего времени. Смоленск» прошли этап собеседования. Интервью проводят специалисты, которые прошли необходимое обучение и имеют опыт работы в аналогичном федеральном проекте. Об этом сообщила руководитель экспертной группы программы Галина Юрасова.

«Группа экспертов прошла обучение по методике оценки участников программы. У нас уже есть опыт работы на федеральном проекте «Время героев». Есть региональная специфика программы, конечно, мы это учитываем. Видим, что все участники, которые уже прошли собеседование, нацелены на реализацию себя в мирной жизни. Наши ребята очень замотивированы», — уточнила Галина Юрасова.

Напомним, старт образовательной кадровой программе для участников и ветеранов СВО в Смоленской области дал губернатор Василий Анохин. Он же возглавил Общественный совет программы. Цель – подготовка высококвалифицированных управленцев из числа участников СВО.