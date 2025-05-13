﻿Энергоблок №1 Смоленской АЭС выведен в плановый ремонт с элементами модернизации





Регулярные плановые ремонты на российских АЭС направлены на поддержание высокого уровня безопасности работы оборудования и надёжное энергоснабжение потребителей.

Энергоблок №1 Смоленской АЭС выведен в плановый текущий ремонт, в ходе которого специалисты выполнят работы по техническому обслуживанию и ремонту основного и вспомогательного оборудования реакторного, турбинного, электрического и других цехов.

В частности, в реакторном цехе произведут внутриреакторный контроль с выгрузкой/загрузкой 50-ти тепловыделяющих сборок, осмотр и замену стержней системы управления и защиты, а также другие работы. В турбинном отделении запланирован ремонт цилиндров и подогревателей низкого давления, ремонт генераторов №1 и №2, силового электрооборудования и др.. Кроме того, специалисты модернизируют систему питательной воды с заменой электроприводов.

В общей сложности в ходе ремонтной кампании на блоке №1 САЭС будет задействовано порядка 1 000 специалистов Смоленской АЭС, АО «Атомэнергоремонт» и ООО «Пролог».

«Все мероприятия, которые обеспечивают поддержание стабильного рабочего состояния оборудования и гарантированную безопасную выработку электроэнергии, планируется выполнить в полном объеме. Будем стремиться выдержать намеченный темп ремонтных работ с соблюдением требований безопасности и качества», — подчеркнул заместитель главного инженера Смоленской АЭС по ремонту Андрей Писков.

Ранее 9 мая 2025 года энергоблок №2 САЭС был выведен на номинальный уровень мощности после отключения в соответствии с диспетчерскими ограничениями, а энергоблок №3 включен в сеть. Подключения осуществлены в строгом соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации. Замечаний к работе оборудования нет.

В настоящее время на Смоленской АЭС в работе энергоблоки №2 и №3. Общая мощность составляет 2 078 мегаватт.

Справочно:

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

Смоленская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Атомная станция ежегодно выдает в энергосистему страны в среднем порядка 20 млрд кВтч электроэнергии, что составляет более 80%, производимой всеми энергопредприятиями Смоленской области.

На Смоленской АЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик, по которому можно получить информацию о работе атомной станции. Телефон 8 (48153) 3-21-24.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС