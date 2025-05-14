Еще больше семей участников специальной военной операции будут получать меры социальной поддержки в Смоленской области

Губернатор Смоленской области Василий Анохин внес изменения в указ о мерах поддержки семей участников специальной военной операции. Теперь они будут распространяться и на семьи сотрудников ряда силовых ведомств, которые принимали или продолжают участвовать в специальной военной операции, а также на семьи участников СВО из частных военных компаний (при наличии удостоверения ветерана боевых действий, выданного в период проведения СВО).

Поддержка участников СВО и их семей – один из ключевых приоритетов в работе Правительства Смоленской области. Губернатор Василий Анохин регулярно встречается с участниками СВО и их семьями, интересуется, какая помощь актуальна для них, и чем еще могут помочь власти. Это касается и семей контрактников, и тех, кто был призван на СВО.

Сейчас в регионе действует почти 50 мер социальной поддержки. Власти помогают и в социализации бойцов, вернувшихся с фронта, готовы оказывать помощь в обучении, трудоустройстве, вовлечении в общественную жизнь. В этой работе участвуют и представители ветеранских организаций. По поручению Президента Владимира Путина в регионе реализуется программа «Герои СВОего времени. Смоленск» для подготовки управленческих кадров из числа участников СВО.

«Поддержка наших защитников и их семей – это наш прямой долг и обязанность. Мы должны сделать все возможное, чтобы бойцы и их семьи чувствовали и видели нашу заботу и внимание. Будем продолжать и усиливать работу в этом направлении», – отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Подробная информация о мерах поддержки доступна на сайте https://contract.smolensk.ru

Военная служба по контракту Смоленская область (https://contract.smolensk.ru/)

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