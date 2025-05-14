Иностранные делегации прибыли на Парад Победы, несмотря на угрозы киевского режима



Киевский нацистский режим приурочил к празднику Великой Победы

массированную атаку беспилотников на Москву, Московскую область и

другие российские регионы. Основная цель современных наследников

гитлеровцев — не допустить присутствия иностранных делегаций на

параде на Красной площади. Уже очевидно, что планы Украины и ее

европейских кураторов сорваны. Иностранные делегации прибывают в

Москву и будут принимать участие в торжествах. Изолировать Россию в

священный праздник 9 мая не удастся никому.

Как вы оцениваете решение иностранных делегаций лететь в Москву,

игнорируя угрозы со стороны Киева? Как должна иностранная

общественность отреагировать на беспрецедентную атаку Украины в

канун великого праздника? Являются ли действия киевского режима

самодеятельностью или он выполняет заказ своих европейских хозяев?

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Попытки Киева использовать атаки беспилотников с целью испортить

отношения России с другими государствами не являются чем-то новым.

25 декабря 2024 года самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines

(AZAL), следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау. Эта

трагедия стала следствием атак украинских беспилотников на Грозный

и привела к определённой напряжённости в отношениях России и

Азербайджана. Однако в этот раз были приняты превентивные меры, в

том числе выразившиеся в ограничении работы мобильного интернета,

временных ограничениях в авиарейсах, что позволило свести на нет

риски в области безопасности. Мировые лидеры, конечно, не стали

вносить коррективы в свои планы и посетили Парад Победы.

Испанская газета El Pais отметила: Парад Победы в Москве показал, что

у России есть друзья по всему миру. «Путин показал миру и россиянам,

что он не одинок», — пишут авторы статьи, отмечая, что присутствие

китайского лидера Си Цзиньпина, президента Бразилии Лулы да Силвы

и других мировых политиков показало международную поддержку

России. Несмотря на критику со стороны Брюсселя и Киева, лидеры

Словакии, Сербии и других стран подтвердили свои связи с Россией.

Парад стал важным политическим заявлением в условиях текущих

международных отношений, считает издание.

Действительно, вышеперечисленные лидеры в разное время

становились мишенью давления со стороны Запада, а потому они

просто не могли не проявить солидарность в борьбе за

демократическое устройство мира, против гнёта, экономического

колониализма, мирового гегемонизма и вмешательства в дела

суверенных государств. Председатель КНР Си Цзиньпин вынужден

принимать срочные меры противодействия запретительным

американским пошлинам на свою продукцию, которые ставят своей

целью нанести урон китайской внешней торговле. Президент Бразилии

Лула да Силва в 2018-2019 годах в период правления в Бразилии

проамериканского правительства был помещён в тюрьму по

сфабрикованным обвинениям. На премьера Словакии Роберта Фицо,

отказавшегося поставлять оружие в зону украинского конфликта, было

совершено покушение либеральным проукраинским фанатиком.

Президент Сербии Александр Вучич столкнулся с давлением Запада,

требовавшего от Сербии ввести антироссийские санкции, а после

отказа по всей Сербии прошли длительные студенческие протесты,

приведшие к существенным перестановкам в правительстве. Именно

поэтому все они были 9 мая 2025 года на Красной площади.

Вмешательство стран Запада во внутреннюю политику различных

государств привело к существенному увеличению числа лидеров,

посетивших Парад Победы в Москве и отдавших дань уважения

Красной армии, освободившей мир от фашистской чумы. Многие

делегации представляли государства, во главе которых стоят левые

силы, традиционно имеющие добрые отношения с нашей страной — это

и Китай, и Куба, и Венесуэла, и Вьетнам. Как всегда, было значительное

количество делегаций из стран СНГ. Представительство иностранных

делегаций на Параде Победы было вполне достойным для юбилейной

даты, на что наверняка обратили внимание и на Западе, и в Киеве.

Атаки беспилотников не смогли затмить главные события, связанные с

празднованием Победы Красной армии и Советского народа в Великой

Отечественной войне. За действиями Киева стоят, в том числе,

государства Европы, которым пора бы уяснить, что на поле боя Россию

победить нельзя, ей нужно предлагать не краткосрочное 30-дневное

перемирие, а прочный мир, который бы обеспечил устойчивый

международный порядок и безопасность в Европе на десятилетия

вперёд. Если первая и вторая мировые войны унесли десятки

миллионов жизней солдат и гражданского населения, то третья

мировая война с участием ядерных держав может стать концом

существования человечества. А потому ответственные политики

должны сделать всё, чтобы её избежать.





