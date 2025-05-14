Татьяна Михалутина: Государство ценит своих защитников и оказывает им поддержку

Иван НИЛЬСКИЙ

Заместитель главы Руднянского округа — о мерах поддержки контрактников на СВО

Смоленск, 12 мая. Заместитель главы Руднянского округа Татьяна Михалутина призвала смолян заключать контракт на службу в вооружённых силах РФ.

«Сегодня среди тех, кто защищает Родину в зоне специальной военной операции, много добровольцев, заключивших контракт с Министерством обороны РФ. Государство ценит своих защитников и оказывает им поддержку. Помимо денежного довольствия и единовременной выплаты, для «контрактников» предусмотрены дополнительные социальные льготы и гарантии», — отметила она.

С 1 января 2025 года при заключении контракта на военную службу в Смоленской области предоставляется единоразовая выплата в размере 1,2 млн рублей.

Кроме того, смоляне, которые оказывают содействие в подготовке кандидата к заключению контракта с Минобороны России, теперь могут получить 100 тысяч рублей. Граждане, заключившие контракт на военную службу, получают возможность списать долги по кредитам до 10 млн. рублей.

Также стало проще получить справку о том, что военнослужащий участвует или участвовал в специальной военной операции. Теперь это можно сделать на Госуслугах или в любом филиале МФЦ Смоленской области, имея при себе только паспорт и СНИЛС. Срок предоставления услуги – 4 рабочих дня (срок может быть продлён на 30 календарных дней, если потребуется уточнить сведения).

Для родственников контрактников, добровольцев и мобилизованных смолян функционирует специальная платформа «Za Добро», внедрена социальная дисконтная карта «Zа Добро».

В Смоленской области по поручению Президента России Владимира Путина также открыт региональный филиал Фонда «Защитники Отечества» (г. Смоленск, ул. Кловская, 13), специалисты которого занимаются поддержкой ветеранов СВО и членов их семей в части персонального сопровождения по всем возникающим вопросам.

Всего в регионе действует 40 дополнительных мер социальной поддержки для участников СВО и их семей. Социальная поддержка семьям предоставляется бессрочно.

Подать заявку на службу по контракту можно в личном кабинете на сайте Минобороны России или едином портале Госуслуг. Подробную информацию о службе по контракту можно узнать на официальном сайте и по телефону «117».

Кроме того, жители Смоленска могут обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту на улице Маршала Жукова, 12/2 или по тел. 8(4812) 22-15-22; 68-71-45.

Жители районов могут обратиться в любой военный комиссариат по месту пребывания или в мобильный пункт муниципалитета. Также информация размещена в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм.